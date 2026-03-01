Lefke’de alkollü araç kullandığı tespit edilen E.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Yapılan alkometre kontrolünde zanlının ilk ölçümde 193, ikinci ölçümde 196 miligram alkollü olduğu tespit edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlının ehliyetine el konuldu.

Lefke’de “alkol tesiri altında alkollü araç kullanma” suçundan tutuklanan E.A. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis Memuru Mustafa Parıldar, olguları aktardı. Polis, 28.02.2026 tarihinde saat 17:15’te Lefke-Gençlik Gücü maçı bitiminden sonra Gençlik Gücü oyuncularını taşıyan otobüsün Lefke-Güzelyurt çift şeritli anayolu içerisinde seyir halinde olduğu sırada, yanlarından geçen BMW marka salon araç sürücüsünün, Lefke forması giyen bir erkek şahıs olarak anlaşılmayacak şekilde bir şeyler söylediğinin bildirildiğini aktardı. Otobüste bulunanların, söz konusu şahsın bu şekilde davranmaması hususunda polis tarafından uyarı ve ikaz edilmesini talep ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün BMW marka salon aracın sürücüsü olan Lefke’de sakin E.A.’nın tespit edilerek Lefke Polis Karakolu’na çağrıldığını belirtti. Uyarı ve ikaz yapıldığı esnada nefesinde alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan kontrolde, alkometre cihazı ile nefesinde alkol miktarının ilk ölçümde 193 miligram, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde ise 196 miligram olduğunun tespit edildiğini kaydetti. E.A.’nın alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanma suçunu işlediğinin belirlenmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının kendisine yapılan dava tebliğini kabul ettiğini, KKTC ve İngiltere vatandaşı olduğunu ve daimi ikametgahının İngiltere olduğunu mahkemeye aktardı. Uygun bir teminata bağlanmasını ve geçici olarak sürüş ehliyetinin iptal edilmesini talep etti.

Yargıç Çiğdem Güzeller, zanlının davalarında hazır bulunması için yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve davası bitinceye kadar ehliyetine el konulmasına emir verdi.