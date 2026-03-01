Surlariçi’nde “ortak dil” hedefi

Berivan BABAHAN

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Surlariçi bölgesinin dönüştürülmesi kapsamında yürüttüğü çalışmaları, şehir plancısı Gizem Caner, proje koordinatörü Bekiroğlu ve proje mimarı Şerife Kâhyalar Soygür YENİDÜZEN’e anlattı. Yapımı tamamlanan sokakların yanı sıra projenin kapsamı ve hedefleri hakkında da bilgi verildi.

Caner, Surlariçi’nin hem yapılaşma hem de sosyal açıdan Lefkoşa’nın diğer bölgelerine kıyasla daha yoğun olduğunu belirterek, bölgenin merkezi iş sahası niteliğine dikkat çekti. Caner, dönüşümle birlikte tasarım açısından ortak bir dil oluşturulacağını ve sokakta yapılacak yenilemelerin iki toplum arasındaki ilişkileri de besleyeceğini söyledi.

Bekiroğlu ise projenin Nicosia Master Planı’nın bir parçası olduğunu vurgulayarak, “Nicosia Master Planı hem güneyi hem kuzeyi bir bütün olarak ele aldı ve alanlar da buna göre projelendirildi. Uzun zamandır güneyde yenilenen ve gıptayla bakılan sokaklar bu projenin sonucu olarak ortaya çıktı ve gündelik yaşama büyük etkisi oldu” dedi.

Mimar Soygür de Ekim ayında başlayan dönüşüm projesi kapsamında altyapı, üstyapı ve peyzaj çalışmalarıyla 11 sokağın dönüştürüldüğünü belirtti. Hâlen Mithat Paşa ve Kuyumcular Sokak’taki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soygür, bu etapların tamamlanmasının ardından Uray Sokak ile Kütüphane Sokak’ta dönüşüm çalışmalarının başlayacağını söyledi.

LTB Şehir Plancısı Gizem Caner:

“Ortak bir dilde konuşmayı sağlayacak ve iki tarafın ilişkilerini de besleyecek”

Lefkoşalılar için Surlariçi’nin yerinin çok ayrı olduğunu söyleyen Caner, bölgenin hareketliliği ve dinamizminin sürekli devam ettiğini ifade etti. Caner, hem yapılaşma hem de sosyal anlamda Lefkoşa’nın diğer bölgelerine göre Surlariçi’nin daha yoğun olduğunu belirterek, merkezi iş sahası olduğunun altının çizdi. Caner, “Surlariçi Lefkoşa’nın geneline hizmet veriyor, aynı zamanda gündelik yaşantımızın da bir parçasıdır ve merkezi bir yerde olmasının, bu kapasitesinin en iyi şekilde kullanılması bizim için önemli” ifadelerini kullandı. Merkezi iş alanı için ayrı bir planları olduğunu da ifade eden Caner, “Lefkoşa Kent Merkezi öncelikli alan planımızdır” dedi. Caner, “Plana göre, İbrahim Paşa, İplik Pazarı ve Selimiye mahalleleri, diğer Surlariçi mahallelerine göre fazla çeşitlilik ve ticari yönelim barındıyor. Projelerimiz bu potansiyelin en yüksek düzeyde kullanılabilmesine katkı sağlayacak” diye ekledi. Son dönemlerde genç girişimciler tarafından kafe ve eğlence merkezi gibi işletmelerin açılmasıyla

bölgeye hareketlilik kazandırıldığını dile getiren Caner, açılan mekanların şehrin tarihi ve sosyal dokusuyla da uygun şekilde geliştiğini belirtti. Özellikle son on yıllık süreçte bölgede bir dinamizm başladığını söyleyen Caner, insanların Surlariçi’ne geri dönmeye başladığını da vurguladı. Bu projelerle birlikte Lefkoşa’da yayalaştırılmış sokak sayısının arttığını, yayalaşma çalışmalarının, aynı zamanda kent sakinlerinin gündelik yaşantısına ve turizm aktivitelerine değer kazanmasını sağlayacağını söyledi. Caner, “Sokaklar en önemli kamusal alanlarımızdır” diyerek, gündelik yaşamda insanların konfor alanının arttırılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Caner, burada gerçekleştirilen yayalaştırma projesinin diğer Surlariçi bölgelerine de yayılmasının hem hendeklere hem de Kanlıdere’ye olan bağlantıların güçlendirilmesiyle beraber yeşil alan ağının genişleyeceğini de söyledi. Şehir Plancısı GizemCaner, proje çalışmaları ile ilgili ayrıca “Güneyle bağlantısını da düşündüğümüzde Kuyumcular sokak, güneyde yenilenen Ermu Caddesi ve belediye pazarı bölgeleri ile bütünleşmiş bir şekilde öncelikli alan dediğimiz plan bunu öngörüyor. Tasarım anlamında ortak bir dilde konuşmayı sağlayacak ve bu sokakta yapılacak yenilenmeler iki tarafın ilişkilerini de besleyecek” dedi.

LTB Proje Koordinatörü Erdoğan Bekiroğlu

“Nicosia Master Planı hem güneyi hem kuzeyi bir bütün olarak ele aldı”

LTB Proje Koordinatörü Bekiroğlu, “Nicosia Master Planı hem güneyi hem kuzeyi bir bütün olarak ele aldı ve bunun alkanları da bir bütün olarak projelendirildi. Uzun zamandır güneyde yenilenen ve gıptayla bakılan sokaklar bu projenin sonucu olarak ortaya çıktı ve gündelik yaşama büyük etkisi oldu” ifadelerini kullandı. Belediye olarak, hedeflerinin Nicosia Master Planını’nın belirlediği şekilde ilerlemek olduğunu söyleyen Bekiroğlu, bölgeyi bu projenin bir parçası olarak dönüştürmek ve yenilemek olduğunu söyledi. Bekiroğlu, çalışmalarda dikkate aldıkları hususları ise “Bu dönüşüm ve yenilemeyi hem bütçesel açıdan hem de esnaf kullanımında olan alanlar olduğu için kimseyi olumsuz etkilemeden çalışmalarımızı adım adım uyguluyoruz” dedi. Bekiroğlu, “Sokak düzenlemesi olarak İplik pazarı bir adımdı, Kuyumcular Sokak ve Mithat Paşa Sokak alanlarını da şu an yeniliyoruz ve diğer sokaklar da sırasıyla yenilenecek. Her girdiğimiz sokakta çalışmalarımızı yaklaşık bir buçuk aylık bir süreçte tamamlıyoruz” dedi. Dönüşümü sağlarken çağdaş altyapı teknolojisini kullandıklarını belirten Bekiroğlu, güney ve kuzey arasında “bölünmüşlüğün” hem altyapı konusunda hem de drenaj ve kanalizasyon konusunda sorun yarattığını ve bu tür sorunları çözerek ilerlediklerine de dikkat çekti. Bekiroğlu, Surlariçi’nin turizm konusunda çok aktif bir bölge olduğunu ve bu projenin tamamlanması ile beraber yeni bir turizm aksı yaratacaklarını vurguladı. Çalışmalarda Vakıflar Dairesi ile de bir iş birliği yaptıklarını söyleyen Bekiroğlu, Vakıfların kullanımında bulunan birçok alanı da dönüştürerek bölgeye kazandırdıklarını ifade etti. Bekiroğlu, sınırda bulunan duvarın varlığına dikkat çekerek, “Bizim için en önemlisi Kuyumcular Sokak’ta yeni bir meydan yaratıyoruz ve bu meydanda bulunan sınır duvarını gündelik yaşamımızın bir parçası haline getirerek turist ile de yüzleştireceğiz. Çünkü turizm aksı içerisinde artık bu duvar da var ve turist ziyaretine açacağız” dedi. Bekiroğlu, duvarla ilgili görünürlük açısından turistlerin ilgisini çekebilecek önemli bir çalışmalarının olduğunu da söyledi. Bekiroğlu, Surlaiçi dönüşüm projesini her sokak için genişleterek devam edeceklerini ve beklentilerinin ise buradaki binaların yatırımcılar tarafından kullanıma açılması olduğunu söyledi. Bekiroğlu ayrıca, “Bölgede kafelerin daha fazla artması ve Kıbrıslı Türklerin geçmişinden bir parça olan bu alanın, aynı şekilde genç nesile de hizmet etmesi. Surlariçi’nde açılan üniversiteler de buraya yeni bir popülasyon kazandırdı ve bunun sonucunda Bandabulya sahnesinin güzel sanatlar fakültesine dönüşmesi çok önemli. Bunu besleyecek ve devam ettirecek adımlar atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

LTB Proje Mimarı Şerife Kâhyalar Soygür:

“Kuyumcular ve Mithat Paşa Sokak’taki çalışmalarımızı Mart ayı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz”

Surlariçi’nin bir dönüşüm aşamasında olduğunu söyleyen Proje Mimarı Şerife Kâhyalar

Soygür, Ekim ayında başladıkları dönüşüm projesi ile beraber altyapı, üst yapı ve peyzaj çalışmalarında on bir sokağı dönüştürdüklerini ifade etti. Soygür, şu anda Mithat Paşa ve Kuyumcular Sokak çalışmalarının devam ettiğini ve bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamlanması sonrasında ise Uray Sokak ve Kütüphane Sokak’ın dönüşüm çalışmalarının başlayacağını söyledi. Soygür, her tamamlanan sokağın ardından diğer sokaklara geçileceğini belirtti. Soygür, yapımı tamamlanan ve yapılacak olan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, “Çalışmalarda hem eski kanalizasyon, su, yağmur drenajı yenilendi, ambiant olan borular yenilendi hem de eski zemin, parke zeminle değiştirilerek modern bir yapıya kavuşturuldu. Devamında ise aydınlatma direkleri, kent mobilyaları ve peyzaj malzemeleri getirilecek. Kuyumcular ve Mithat Paşa Sokak’taki çalışmalarımızı Mart ayı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer iki sokağı da Haziran ayı sonunda bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı. Soygür ayrıca, “Kuyumcular Sokak, surların merkez noktası olduğu için çok önemli bir aks ve farkında olunmayan bir sokaktı. Kıbrıslıların çok farkında olmadığı ve kanıksamadığı sınır duvarını turistler görebilmek için özellikle bu sokağa geliyor” dedi. Kuyumcular Sokak’ın surların merkez noktası olduğunu vurgulayarak ön plana çıkaracaklarını söyleyen Soygür, sınırda yer alan bu meydan ve duvar ile ilgili sanatsal bir çalışma yaparak farkındalığı arttırmayı hedeflediklerinin de altını çizdi. Soygür, yapılan çalışmalara parantez açarak “Bunlara ek olarak Lokmacı girişinde peyzaj çalışmamız olacak, ayrıca Mithat Paşa Sokak ve Kuyumcular Sokak’ını ortak bir meydanda buluşturacağız. Bu meydan çalışmalarında alt yapı, aydınlatma ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra halkın kullanımına açık tuvaletler de yapılacak” dedi.