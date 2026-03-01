Lakadamyalı: Temsilciliklerimize 50 vatandaş başvurdu, hava sahasının açılmasını bekliyoruz

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, şu ana kadar İran ve Körfez ülkelerinde bulunan 50 KKTC vatandaşının, KKTC temsilciliklerine başvurduğunu belirterek, bu ülkelerin hava sahalarının açılmasıyla dönüşlerin planlanacağını kaydetti.

Lakadamyalı, İran ve Körfez ülkelerinde bulunan vatandaşların durumu hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, 37 kişilik bir kafilenin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de turistik amaçla bulunduğunu, kafilenin otellerinde güvende olduğunu belirtti.

Kafilenin KKTC temsilcileriyle temas halinde olduğunu söyleyen Lakadamyalı, Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosu’nun da kafileyi bugün otellerinde ziyaret ettiğini kaydetti.

Kafile dışında iş ve seyahat amaçlı Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan 11 ve Doha’da bulunan iki vatandaşın da kendileriyle temas halinde bulunduğunu ifade eden Lakadamyalı, hava sahasının kapalı olması ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle vatandaşların bulundukları ülkelerde beklemek zorunda kaldığını, hava sahası açıldığı anda dönüşlerin planlanacağını söyledi.

Vatandaşların güvenli bölgelerde kalması, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması yönünde çağrı yapan Lakadamyalı, ihtiyaç halinde temsilciliklerin yardımcı olacağını belirtti.

Lakadamyalı, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi’nin 24 saat hizmet verdiğini vurgulayarak, vatandaşların çağrı merkezine ve bölgedeki Abu Dabi, Doha, Kuveyt ve Muskat temsilciliklerine başvurabileceğini ifade etti.