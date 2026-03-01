“Savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği; İran, ABD ve İsrail arasındaki savaşa ilişkin yazılı açıklama yaparak çatışmaların bir an önce barışla sona ermesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Savaşı yaşamış, bölünmüşlüğün, kayıpların ve belirsizliğin yükünü omuzlarında hala daha taşıyan Kıbrıslı Türk Hekimler olarak; İran, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail arasındaki savaşın bir an önce barışla sona ermesini dileriz.” denildi.

“Savaşların kazananı yoktur. Savaşlar geride ölüm, acı, göç, yoksulluk, kalıcı travmalar ve düşmanlıklar bırakır. Bombaların sesi sustuğunda bile, annelerin yüreğindeki yangın sönmez.” ifadelerine yer verilen açıklamada, hekimlerin etik sorumluluğuna dikkat çekildi.

Birlik, “Mesleği yaşamı korumak, sağlığı savunmak ve insanı yaşatmak olan biz hekimler; savaşın, şiddetin ve düşmanlığın karşısında barışı, birlikte yaşamayı ve insan sevgisini savunmamız etik bir sorumluluktur. Çünkü savaşlar ölüm demektir; çünkü savaşlar, çocukları, kadınları, en savunmasız olanları öldürür, çocukları yetim, öksüz bırakır.” dedi.

Açıklamada ayrıca, “Barışın egemen olduğu, hukukun üstünlüğünün korunduğu, adaletin ve insan haklarının evrensel değer olarak benimsendiği bir dünya mümkündür. Bunun için bıkmadan, usanmadan çocuklarımıza düşmanlığı değil barışı öğretmeliyiz. Daha fazla can kaybı yaşanmadan, daha fazla şehir yıkılmadan, daha fazla çocuk korkuyla uyanmadan bu çatışmalar sona ermelidir.” ifadeleri kullanıldı.

Birlik açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Çünkü;

Çocuğun gördüğü düştür barış.

Ananın gördüğü düştür barış.

Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış.”