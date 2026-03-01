“Kıbrıs için doğrudan risk yok, ancak dolaylı etkiler mümkün”

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, İngiltere Savunma Bakanı’nın Kıbrıs’a ilişkin açıklamalarını değerlendirerek, mevcut aşamada Kıbrıs’ın doğrudan hedef alındığına dair teyit bulunmadığını belirtti.

Çıraklı, füzelerin batıya doğru, coğrafi olarak Kıbrıs yönünü de kapsayan bir hatta fırlatıldığının ifade edildiğini ancak doğrulanmış bilgiler gelmeden kesin sonuçlara varılmaması gerektiğini söyledi.

Operasyonel gereklilik açısından İngiltere’nin Körfez’deki üslerinin halen işlevsel olduğunu kaydeden Çıraklı, bu nedenle adadaki Ağrotur üssünün aktif şekilde saldırılar kapsamında kullanılmasına lojistik anlamda ihtiyaç görünmediğini ifade etti. Bölgedeki ABD uçak gemilerinin de bu aşamada Kıbrıs’ın devreye girme ihtiyacını azaltan bir unsur olduğunu belirtti.

Ancak bu durumun değişebileceğine işaret eden Çıraklı, İran’ın misillemeleri Körfez’deki ABD ve İngiliz üslerini operasyonel açıdan aşırı riskli hale getirirse ve çatışmalar uzarsa, özellikle ikmal faaliyetleri açısından Ağrotur’un alternatif üs seçenekleri arasında gündeme gelebileceğini söyledi.

İngiliz Savunma Bakanı’nın açıklamasının, Başbakan Keir Starmer’ın daha önce verdiği taahhüt zemininde bir değişiklik olduğu argümanına zemin hazırlamak amacıyla yapılmış olabileceğini de dile getiren Çıraklı, bunun düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Böylesi bir senaryo değişikliğinin İngiltere ile Güney Kıbrıs arasındaki ilişkilerde kısa süreli bir krize yol açabileceğini kaydeden Çıraklı, Hristodoulidis’in “Birleşik Krallığın Kıbrıs’taki egemen üs bölgelerini kullanması hukuken izin gerektirmez” ya da “üsler sadece insani amaçlarla ve ikmal için kullanılacak” şeklindeki açıklamalarla süreci yönetebileceğini söyledi.

Siyaset Bilimci Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası Kıbrıs’ın doğrudan hedef olduğuna dair teyit bulunmadığını ve şu aşamada açık bir askeri risk görmediğini söyledi. Ancak çatışmanın genişlemesi halinde Doğu Akdeniz’in ekonomik ve insani etkilerle dolaylı olarak etkilenebileceğini vurguladı.

“Çatışmanın uzaması halinde bizler doğrudan ya da dolaylı biçimde bundan etkileneceğiz”

“Şu an itibarıyla Kıbrıs için doğrudan askeri anlamda bir risk görmüyorum” diyen Çıraklı, izlenmesi gereken temel değişkenin çatışmanın coğrafi olarak genişleyip genişlemeyeceği ve Körfez’deki üslerin operasyonel güvenliğinin etkilenip etkilenmeyeceği olduğunu belirtti. Gelişmelerin şimdilik kontrollü misilleme çerçevesinde ilerlediğini ancak dengenin kırılgan olduğunu vurguladı.

Çıraklı, esas istikrarsızlık unsurunun çatışmanın ekonomik ve insani yansımaları olacağını kaydederek, petrol fiyatlarındaki artışa bağlı ekonomik şoklar ve bölgesel istikrarsızlığın uzaması halinde yeni mülteci hareketliliklerinin Kıbrıs açısından olası etkiler arasında olduğunu söyledi.

Saldırıların nihai hedefinin İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ortadan kaldırılması olup olmadığının henüz bilinmediğini belirten Çıraklı, İran’ın vereceği karşılığın dozajının ve ABD’de Donald Trump’ın buna nasıl bir tepki vereceğinin öngörülemez olduğunu ifade etti.

Çıraklı, “Mevcut belirsizlik ortamında kesin olan tek şey şu: çatışmanın uzaması ve coğrafi olarak genişlemesi ihtimali arttıkça, Doğu Akdeniz ve dolayısıyla bizler doğrudan ya da dolaylı biçimde bundan etkileneceğiz.” dedi ve soğukkanlılığın korunması çağrısı yaparak çocukların savaş görüntülerinden ve kaygı artırıcı içeriklerden uzak tutulması gerektiğini vurguladı.