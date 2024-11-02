"Üstel kendi isteğiyle özel hastaneye gitti, acil bir rahatsızlığı yok"

Hekimler, Üstel'in özel hastaneye sevk edilmediğini, kendisinin başvurduğunu açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel'in Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde çeşitli kontrollerden geçtiği ancak herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı, buna rağmen "kendi isteğiyle" özel hastaneye başvurduğu, sevk işlemi yapılmadığı ortaya çıktı.

Ünal Üstel, Cuma günü "sindirim sistemi şikayetiyle" Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne başvurmuş, hemen ardından YDÜ Hastanesi'ne başvurarak "safra kesesi ameliyatı" olmuştu.

Üstel'in devlet hastanesi yerine özel hastanede ameliyata alınması tepki çekmiş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, "eksik ekipman nedeniyle Üstel'i YDÜ'ye sevk ettiklerini" açıklamıştı.

Ancak Sağlık Bakanlığı'nın bu açıklaması, hekimler tarafından yalanlandı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu imzasını taşıyan açıklamada, "Hastaya ilgili hekimlerce herhangi bir sağlık kurulu sevk işlemi yapılmadığını görülen lüzum üzerine kamuoyunun bilgisine getiririz" denildi.

Açıklamada, Üstel'in farklı branşlarda doktorlar tarafından muayene edildiği ancak bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, buna rağmen kendi isteğiyle özel hastaneye başvurduğu, herhangi bir sevk işlemi yapılmadığı ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başbakan Sayın Dt. Ünal Üstel, 1 Kasım 2024 günü sabah saatlerinde sindirim sistemi şikayetleri nedeni ile Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvurmuştur.

Dahiliye uzmanı tarafından gerekli muayenesi yapıldıktan sonra batın ultrasonografisi, kan tetkikleri ve takiben batın tomografisi çekilmiştir. Hasta genel cerrahi uzmanı tarafından da değerlendirilmiş, safra kesesinde taş saptanmakla birlikte o an için safra kesesi duvarında bir kalınlaşma ve enfeksiyon bulgusuna rastlanmamış, akut cerrahi bir problem saptanmamıştır.

Olası bir kardiyolojik problemi dışlamak için kardiyoloji uzmanı tarafından ekg ve ekokardiyografi de yapılarak değerlendirilmiş ve herhangi bir akut kardiyolojik sorun da saptanmamıştır.

Bunların ardından gözleme alınan, takip ve tedavisi başlanan hasta kendi isteği ile hastaneden ayrılarak Yakın Doğu Hastanesi'ne başvurmuştur.

Hastaya ilgili hekimlerce herhangi bir sağlık kurulu sevk işlemi yapılmadığını görülen lüzum üzerine kamuoyunun bilgisine getiririz."