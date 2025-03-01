"Üstel kavşağı" trafik kazasına neden oldu

Başbakan Ünal Üstel'in, kendi evi ve eşinin adına kayıtlı iş hanına dönüşü kolaylaştırmak adına, trafik güvenliğini hiçe sayarak kaldırdığı beton bariyerler, trafik kazasına neden oldu.

Bugün akşam saatlerinde, Üstel'in eşi adına kayıtlı iş hanına dönüş için kaldırılan bariyerden karşı yola geçmeye çalışan bir araç, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu, "Üstel kavşağını" geçmeye çalışan araç, kesilen beton bariyere çarptı.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan CTP Girne Milletvekili ve Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, gerekli uyarıları yapmalarına rağmen yanlıştan vazgeçilmediğini ve çarpışma yaşandığını belirtti.

"Biz başbakandan ümidi kestik" diyen Talat, artık sorumluluğun LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'da olduğunu belirtti.

Talat, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"CTP Alsancak Ocak Örgütü eyleminde sizi uyardık.

Başbakan'ın eşine ait dükkanlara dönüş için bariyerlerde açtığınız gedik nedeniyle kazalar oluyor dedik.

Sn. Erhan Arıklı ve Sn. Fırat Ataser, siz ise Başbakanın Sultanlık hırslarına yenik düştünüz, ve onunla birlikte trafik güvenliğini açıkça ihlal eden bu ayrıcalıklı uygulamaları savundunuz...

Ardından dün alel acele yola konulan plastik dubalarla, trafik sıkışıklığına neden olma pahasına o bölgede trafiği tek şeride indirerek soruna çare bulduğunuzu sandınız.

İşte az önce o bölgede maalesef bir kaza daha oldu.

Biz Başbakandan ümidi kestik, artık sorumluluk sizde Sn.Bakan ve Belediye Başkanı...

Bundan sonra derdinizi siz anlatın, hesabını siz verin..."