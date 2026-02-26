Üstel ile Erdoğan'dan 'gizli görüşme'
Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basından habersiz bir görüşme gerçekleştirdi.
Ankara'da bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Üstel'in Erdoğan ile görüşmesinde erken seçimin konuşulduğu da iddia ediliyor.
Görüşmeyle ilgili basına bilgi verilmemesi ve detayların gizli tutulması ise merak konusu haline geldi.
Görüşmenin, Başbakan Üstel hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla aynı zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.
Fotoğraf: Arşiv
Etiketler : erken seçim, recep tayyip erdoğan, Ünal Üstel