Üstel ile Erdoğan'dan 'gizli görüşme'

Ankara'da bulunan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Üstel'in Erdoğan ile görüşmesinde erken seçimin konuşulduğu da iddia ediliyor.

Görüşmeyle ilgili basına bilgi verilmemesi ve detayların gizli tutulması ise merak konusu haline geldi.

Görüşmenin, Başbakan Üstel hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla aynı zamana denk gelmesi ise dikkat çekti.

Fotoğraf: Arşiv