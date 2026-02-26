KTÖS, Harmancı'yı ziyaret ederek yeni barikatların hayata geçirilmesi çağrısını yineledi

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş ve Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret ederek, yeni barikatların hayata geçirilmesi çağrısını yineledi.

KTÖS’ten yapılan açıklamada ziyarette, karşılıklı geçişler konusunda yaşanan tıkanıklığın ele alındığı bildirildi. Açıklamada, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Charalambos Prountzos’un Kaymaklı barikat önerisinin ve Harmancı’nın desteğinin yerinde olduğu vurgulandı.

Ziyarette ayrıca, Kermiya’da tüm kabinlerin 24 saat açık tutulması ve Lefkoşa’da yeni geçişlerin hayata geçirilmesi önerildi.