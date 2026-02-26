176 karton sigarayla yakalandılar, cezaevine gönderildiler

Ercan Havalimanı’nda meydana gelen “izinsiz ihracat yapmak” suçundan tutuklanan R.V. ve M.J., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak olguları aktardı.

Polis, 25.02.2026 tarihinde saat 11.40 sıralarında Ercan Havalimanı yolcu geliş gümrük sahasında tespit edilen R.V.’nin tasarrufunda 87 karton Silk Cut ve Benson Hedges marka sigara, M.J.K.’nin tasarrufunda ise 89 karton Silk Cut ve Benson Hedges marka sigara bulunduğunu, söz konusu sigaraları ihracatçı izni almaksızın KKTC’den çıkarmaya çalışarak Dış Ticaret Düzenleme ve Denetim Yasası’na aykırı davrandıklarını aktardı.

Polis, sigaraların emare alındığını, zanlıların da tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların aleyhlerine getirilen davaları kabul ettiğini kaydetti. Polis, zanlıların ülkeye turist vizesiyle giriş yaptıklarını, Kıbrıs’ın kuzeyinde kalıcı bağıları olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 30 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine karar verdi.