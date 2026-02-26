Meteoroloji’den denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bu akşam saat 19.00’dan yarın sabah 08.00’e kadar denizde fırtına uyarısı yaptı.

Daire’den yapılan açıklamada, bölge denizlerinden Taurus’ta kuzey ve batı yönlerden esen rüzgarın, zamanla kuvvetlenerek 8 kuvvetinde ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.