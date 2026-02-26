“Görüşmenin sürece açıklık kazandıracağına inanıyoruz”

Kıbrıs Türk Kamu, Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), yarın Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’la görüşeceğini açıkladı.

Tel-Sen Başkanı Hakan Üredi, yazılı açıklamasında, görüşmede Fiber Optik Protokolü’nün mevcut sorunları ve önem arz eden maddelerini Cumhurbaşkanı’na aktaracaklarını kaydetti. Üredi, “Son günlerde basında yer alan ve kamuoyunda tartışma yaratan anlaşma iddialarının gerçeği yansıtmadığı açık bir şekilde ifade edilecektir.” dedi.

Üredi, Tel-Sen olarak, ülkenin ve vatandaşların hak ve menfaatlerini koruma sorumluluğu çerçevesinde şeffaflık ilkesini esas aldıklarını ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini önemsediklerini vurgulayarak, görüşmenin sürece açıklık kazandıracağına ve sağlıklı bir zemin oluşturacağına inanç belirtti.