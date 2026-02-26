Erhürman, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Başkanı Rana Uluçay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, kabulde, Başkan Yardımcısı Olçar Kırca, Koro Şefi Erkan Dağlı ve Sayman Rahşan Dedeoğlu da hazır bulundu.
Erhürman, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek derneğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Bu haber toplam 202 defa okunmuştur
Etiketler : tufan erhürman, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği