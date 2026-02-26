YKP Avrupa Sol Parti Yürütme Kurulu toplantısına katılacak
Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), gözlemci üyesi olduğu Avrupa Sol Partisi'nin (EL) Brüksel'de yer alacak Yürütme Kurulu toplantısına katılacak.
.YKP'den verilen bilgiye göre, 28 Şubat’ta Brüksel’de yer alacak toplantıya YKP'yi temsilen Genel Sekreter Murat Kanatlı katılacak.
Toplantı gündeminde uluslararası durum ve gelişmeler, tüzük değişikliği de bulunuyor.
Etiketler : ykp, Avrupa Sol Partisi, Yürütme Kurulu