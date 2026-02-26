BKP’den barikatlar konusunda çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Basın Yayın ve Propaganda Sekreteri Tuncer Özbahadır, barikatlarda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis’e çözüm çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Özbahadır, Lefkoşa’nın iki belediye başkanının Kaymaklı bölgesinde yeni bir barikat açılmasına yönelik önerisini doğru ve yerinde bulduklarını ifade ederek, bu konuda daha fazla zaman kaybedilmemesi gerektiğini belirtti.

Halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak adımlar atılması gerektiğini kaydeden Özbahadır, Erenköy, Akıncılar, Kiracıköy ve Eylence bölgelerinde barikatların açılmasını da desteklediklerini ifade etti.

Güven yaratıcı önlemler kapsamında atılacak adımların iki toplumun yararına olması gerektiğini dile getiren Özbahadır, tek taraflı çıkarları gözeten önerilerle sonuç alınamayacağını savundu.