Gençlik Dairesi gençlik merkezlerinde modern dans eğitimlerine başlıyor

Gençlik Dairesi Müdürü Hüseyin Ozanoğlu, Batu Konnolu eğitmenliğinde faaliyet gösteren “Dance Per Minute” dans grubunun, merkezlerde dans eğitimleri vereceğini söyledi.

Dance Per Minute dans ekibinin Gençlik Dairesi şölenlerinde de yer alarak başarılı dans performansları gerçekleştirdiğini belirten Ozanoğlu, verilecek eğitimlerle merkezlerde birçok gence ulaşarak Hip-Hop, Jazz, House Dance gibi birçok farklı branşta çalışma yapacaklarını belirtti.

Ozanoğlu, gerçekleşen iş birliğiyle merkezlerdeki gençlerin modern dans ile buluşacağını belirterek, ekibe çalışmalarında başarı diledi.