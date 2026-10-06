Üstel Hükümeti’nden 2027 için yeni borçlanma

Üstel Hükümeti, 2027 yılında ödenmek üzere 5 milyar TL, 7 milyon ABD doları ve 14 milyon sterlin tutarında yeni borçlanma kararı aldı.

Hükümetin aldığı yeni borçlanma kararı, CTP Milletvekili Devrim Barçın’ın da gündemine geldi. Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu borçlanma kararını eleştirdi.

Barçın, CTP’nin tek başına hükümet yönetiminde olacağı 2027 yılında söz konusu borçların ödeneceğini belirterek, “Hiç sorun değil” ifadelerini kullandı.

CTP Milletvekili Barçın, açıklamasında yolsuzluk ve usulsüzlüklerin hesabının sorulacağını da savunarak, CTP’nin maliye yönetiminde liyakat esasına dayalı politikalar uygulayacağını ifade etti.

Barçın, öncelikli hedeflerinin borcu sürdürülebilir hale getirmek, ardından borcu kapatmaya yönelik ekonomi politikaları uygulamak olduğunu belirterek, “Batırdıkları maliyeyi yatırım yapar duruma getireceğiz” dedi.