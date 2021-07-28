Üstel-Berova atışması: Eşi için ayrıcalık istedi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ulusal Birlik Partisi eski Genel Sekreteri Özdemir Berova için “çoluk çocuk bunlar, yeni vekil oldu” ifadesini kullandı.

“Kendisi için bir şey istedi, yok dedik, aile eşrafına ayrıcalık istedi, kabul etmedik” diye Özdemir Berova’yı suçlayan Bakan Üstel, katıldığı televizyon programında, Berova’nın doktor eşi için ayrıcalık talep ettiği iddiasını ortaya koydu.

Üstel, “Benim görevim topluma hizmet etmek aileme değil” şeklinde konuştu. Özdemir Berova’nın vakaların artışı ile ilgili “zaafiyet var” eleştirileri sonrasında bu konuşmayı yapan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, üzüntülerini de dile getirdi.

Berova yanıt verdi

Özdemir Berova bu konuşmaya sosyal medya sayfasından şu yanıtı verdi:

“Bir televizyon programında 21 yıldır kamu hekimliği yapan ve görev yaptığı hastanede en kıdemli hekim olan eşimin adını siyasete karıştırarak yapılan beyanat ahlaksızca yapılan bir beyanattır. Benim için kullandığı ‘çoluk çocuk ve zat’ gibi kavramlara cevap vereceğim yer parti organlarıdır. Sinir kontrolünü kaybetmiş ruh haliyle yapılan bu beyanatı kınıyorum.”