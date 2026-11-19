Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), ülkenin sorunlarına yönelik yapılması gerekenleri içeren öneri paketini kamuoyuyla paylaşmak amacıyla basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, “Memleketteki sorunlarla ilgili sorunları artık geçiyoruz. Ülkemiz yeni bir sürece başlıyor. Bu süreçte hükümet edecek olanlara esnafın sorunlarını ve yapılması gereken önerileri paket halinde çalıştık” dedi.

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga ise ülkenin ekonomik ve toplumsal sorunlarına ilişkin hazırladıkları önerileri açıkladı.

“Enflasyonla mücadele öncelikli olmalı”

Tulga, 2022 yılından bu yana enflasyonun ortalama yüzde 50 seviyelerinde seyrettiğini belirterek, hayat pahalılığına karşı uygulanan oransal maaş artışlarının sorunları çözmekte yetersiz kaldığını söyledi.

Mevcut ekonomik politikaların alım gücünü düşürdüğünü, ekonominin Kıbrıs’ın güneyine kaymasına neden olduğunu ve küçük işletmeleri olumsuz etkilediğini kaydeden Tulga, üretim ve ihracatın da durma noktasına geldiğini ifade etti.

Tulga, ithalatta KDV başta olmak üzere vergilerin peşin tahsil edilmesi uygulamasına son verilmesini, vergilerin iki ay içerisinde ödenmesini ve fiyat denetimlerinin artırılmasını önerdi.

“Üretim desteklenmeli”

Tarım ve hayvancılıkta üretim maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirten Tulga, yem ihtiyacının yerel kaynaklardan karşılanmasına yönelik planlama yapılmasını istedi.

Arıtılmış su kaynaklarının tarımsal üretimde değerlendirilmesini öneren Tulga, et fiyatlarının denetlenmesi, hayvan varlığının kayıt altına alınması ve küçükbaş hayvancılığın desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

“Kayıt dışı çalışma önlenmeli”

Çalışma yaşamında kayıt dışılığın önlenmesi gerektiğini vurgulayan Tulga, çalışanların yaptıkları işe göre kayıt altına alınmasını ve iş gücü envanteri oluşturulmasını önerdi.

Küçük esnafın şirketleşmeye zorlanmaması, vergi sisteminin yeniden düzenlenmesi ve kara para trafiğinin etkin biçimde denetlenmesi gerektiğini ifade eden Tulga, “Kara para trafiği izlenmeli, açılan satın alınan işyerleri üzerinden para aklamaya ‘dur’ denilmelidir” dedi. Toplumun üretim oranının yüzde 30’lara gerilediğini vurgulayan Tulga, “Mesleki eğitim, akademik kariyer için değil, profesyonel meslekler için yapılmalıdır” dedi.

“Eğitim ve sağlıkta reform yapılmalı”

Eğitim sisteminin okul öncesinden üniversitelere kadar yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Tulga, mesleki eğitimin güçlendirilmesini, çocukların yeteneklerine göre yönlendirilmesini ve tam gün eğitimin önündeki engellerin kaldırılmasını önerdi.

Sağlıkta ise kamu hastanelerinin kapasitelerinin artırılması gerektiğini vurgulayan Tulga, eğitim ve sağlık hizmetlerinin ticari ilişkilere dayanmaması gerektiğini ifade etti.

“Toplu ulaşım ve enerji maliyetleri öncelikli olmalı”

Ülkede toplu ulaşım sistemine geçilmesi gerektiğini belirten Tulga, taşımacılık sektöründe izin ve ehliyetlendirme sisteminin yeniden düzenlenmesini istedi.

Sanayi bölgelerinin sektörlere göre planlanmasını öneren Tulga, enerji maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla ortak güneş enerjisi santralleri kurulması gerektiğini kaydetti.

“Siyasi atamalara son verilmeli”

Kamu yönetiminde liyakatin esas alınması gerektiğini belirten Tulga, müsteşarlık ve özel kalem müdürlüğü dışındaki siyasi atamalara son verilmesini önerdi.

Kamu hizmetlerinde dijitalleşmenin hızlandırılması ve kurumlar arası veri paylaşımının sağlanması gerektiğini ifade eden Tulga, sosyal sigortalar ve ihtiyat sandığı gibi kurumların daha demokratik bir yapıya kavuşturulmasını istedi.

“Üretime katılım yüzde 30’lara geriledi”

Toplumun üretime katılım oranının yüzde 30’lara gerilediğine dikkat çeken Tulga, üretim ve istihdam artırılmadan ekonomik sorunların çözülemeyeceğini vurguladı.

Tulga, kamu kaynaklarının öncelikle sağlık, eğitim, üretim ve sosyal adalet alanlarına yönlendirilmesi gerektiğini belirterek, ülkenin üretim kapasitesine uygun ekonomik politikalar geliştirilmesi çağrısında bulundu.