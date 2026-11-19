Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından kurulan ve ülkedeki tek kadın sığınma evi olan LTB Kadın Sığınma Evi, 10 yıllık mücadelesini anlatan “Direniş” belgeseliyle izleyiciyle buluşuyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde kadına yönelik şiddetle mücadele, direnişçilere ve çocuklarına güvenli bir yaşam alanı sağlama ve yeni bir hayat kurabilmelerine destek olma temelinde yürütülen çalışmalarla 10 yıldır faaliyet gösteren LTB Kadın Sığınma Evi’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan belgesel, bu süreçte verilen mücadeleyi, elde edilen toplumsal kazanımları ve karşılaşılan engelleri konu alıyor.

LTB Kadın Sığınma Evi’nin 10 yıllık deneyimine dayanarak ülkemizde kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlayan “Direniş” belgeselinin gösterimi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi Mavi Salon’da gerçekleştirilecek. Saat 18.30’da resepsiyonla başlayacak etkinlikte, belgesel gösterimi saat 19.00’da yapılacak.

Tüm halkın davetli olduğu etkinlik, kadına yönelik şiddet ve evi içi şiddet alanlarında geliştirilmesi gereken devlet politikalarının önemini bir kez daha gündeme taşıyacak.