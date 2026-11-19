Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın açıklamalarına yanıt verdi. Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Çeler, seçimlerin üye sayısıyla değil halkın oylarıyla kazanıldığını belirterek, TDP’nin 6 Aralık seçimlerinden üçüncü parti olarak çıkacağını vurguladı.

Arıklı’nın YDP’nin 14 bin 357 üyesi bulunduğuna ilişkin açıklamasına değinen Çeler, “14 bin 357 üyeniz olması güzel. Ama bildiğiniz gibi seçimler üye sayısıyla değil, halkın oylarıyla kazanılıyor. Kimin ne kadar karşılığı olduğunu da 6 Aralık’ta hep birlikte göreceğiz” ifadelerini kullandı.

TDP’nin seçim hedefinin açık olduğunu belirten Çeler, üçüncü parti olacaklarına ilişkin iddialarını halkla kurdukları güçlü bağa ve değişim iradesine dayandırdıklarını kaydetti.

“Hükümette yıllarını tüketip sorunları büyütenlerin, şimdi de siyasi güç gösterisine girişmesi gerçekten ibretlik”

Asıl meselelerinin üçüncülük yarışı olmadığını vurgulayan Çeler, Arıklı’nın da ortağı olduğu hükümeti ekonomik, siyasi ve toplumsal yıkıma yol açmakla suçladı. Ülkenin polemiklerle gündemi meşgul eden siyasetçilere değil, çözüm üretecek ve vizyon sahibi kadrolara ihtiyaç duyduğunu belirten Çeler, “Hükümette yıllarını tüketip sorunları büyütenlerin, şimdi de siyasi güç gösterisine girişmesi gerçekten ibretlik” dedi.

Arıklı’nın Meclis’teki siyasi dengelere ilişkin hesaplar yaptığını savunan Çeler, “Siz şimdiden Meclis’in anahtarını kimin tutacağını hesaplıyorsunuz. Biz ise halkın önüne yeni kapılar açmanın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

Siyasette önemli olanın yalnızca milletvekili sayısı değil, elde edilen yetkinin nasıl kullanıldığı olduğunu belirten Çeler, hükümetin icraatlarını eleştirerek, “İktidarda bıraktığınız enkaz ortadayken, muhalefete siyasi büyüklük dersi vermeye kalkışmanız da ayrı bir ironi” değerlendirmesinde bulundu.

Çeler, açıklamasını “Kıbrıs Türk halkı bu seçimde kimi üçüncü yapacağını da kimleri iktidardan uzaklaştıracağını da çok iyi bilir” sözleriyle tamamladı.