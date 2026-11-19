Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Genç TV’de Mustafa Alkan’ın sunduğu “Er Meydanı” programına konuk olarak 6 Aralık seçimlerini, Halkın Partisi’nin hedeflerini, yolsuzlukla mücadeleyi, ekonomiyi, sağlık sistemini ve bedelli askerlik tartışmalarını değerlendirdi.

Özersay, 6 Aralık seçimlerinin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, seçim sonrasında zorlu bir dönemin yaşanacağını söyledi. Ülkenin içinde bulunduğu sorunların çözümü için değişimin gerekli olduğunu ifade eden Özersay, “Memleketi ve devleti uçurumun eşiğinden döndürmek için son fırsattır diye düşünüyorum” dedi.

“Halkın Partisi ders çıkardı, bundan böyle uzun ömürlü hükümetler kuracağız”

Halkın Partisi’nin 2022 seçimlerinde yaşadığı oy kaybını değerlendiren Özersay, geçmişte kurdukları hükümetlerin uzun ömürlü olmamasının vatandaşın beklentilerini karşılamadığını söyledi. Parti olarak bu süreçten ders çıkardıklarını ve öz eleştiri yaptıklarını belirten Özersay, “2022 bizim o faturayı ödediğimiz seçimdir. Ama bir fatura iki defa ödenmez” ifadelerini kullandı.

2022 yılından itibaren Meclis dışında yürüttükleri çalışmaların partiye yeniden güven kazandırdığını söyleyen Özersay, özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda somut sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Özersay, bugün sahada karşılaştıkları ilginin 2018 seçimleri öncesindeki atmosferi hatırlattığını belirterek, Halkın Partisi’nin güçlü bir aday kadrosuyla seçime hazırlandığını kaydetti.

“Hesap sormak için hükümette olmak gerekmiyor”

Yolsuzlukla mücadele konusuna değinen Özersay, Halkın Partisi’nin Meclis dışında da etkili çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

“Hükümette olmaya gerek yoktur hesap sormak için” diyen Özersay, bilgi edinme hakkının kullanılması, polise yapılan şikayetlerin takip edilmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi yoluyla çeşitli süreçlerin ilerlemesine katkı sağladıklarını anlattı.

Hükümete gelmeleri durumunda yapısal düzenlemeler gerçekleştireceklerini belirten Özersay, devlet arazileri, vatandaşlıklar ve kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin bilgilerin yayımlanacağı bir Şeffaflık Portalı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

“E-Devlet artık bir zorunluluktur”

Halkın Partisi’nin öncelikleri arasında dijital dönüşümün bulunduğunu belirten Özersay, vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı ve aracısız ulaşabilmesi gerektiğini söyledi.

Geçmişte seyrüsefer işlemlerinin çevrim içi yapılabilmesine yönelik düzenlemeleri hatırlatan Özersay, benzer uygulamaların diğer kamu hizmetlerine de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Nüfus sayımına da değinen Özersay, öncelikle devlet kurumları arasında sağlıklı bir veri paylaşım sistemi kurulmasının önemine dikkat çekti.

Özersay, seçmen listelerinde 100 yaşın üzerinde yüzlerce kişinin bulunduğunu belirterek, bunun kurumlar arasındaki kayıt paylaşımında sorunlar yaşandığını gösterdiğini söyledi.

“Genel Sağlık Sigortası sistemine geçmeliyiz”

Sağlık alanındaki hedeflerini de anlatan Özersay, vatandaşların yalnızca devlet hastanelerinden değil, özel hastaneler ve anlaşmalı kliniklerden de sağlık hizmeti alabilmesini sağlayacak Genel Sağlık Sigortası sisteminin hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Hastanelerdeki hasta bakıcı eksikliğine dikkat çeken Özersay, sağlık ve eğitim kurumlarında taşeron şirketler üzerinden hizmet alınmasına son vermeyi hedeflediklerini söyledi.

“Hedef enflasyon uygulamasına geçeceğiz”

Ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özersay, devletin sürekli borçlanarak mali yapısını sürdürmesinin ciddi sorunlar yarattığını söyledi.

Hükümete gelmeleri halinde öncelikle kamu maliyesinin gerçek borç tablosunu açıklayacaklarını belirten Özersay, ekonomik istikrar için hedef enflasyon uygulamasını gündeme getireceklerini ifade etti.

Temel ihtiyaç ürünlerinde KDV’nin sıfırlanması gerektiğini söyleyen Özersay, küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki vergi baskısının azaltılması, gümrük denetimlerinin güçlendirilmesi ve emlak piyasasında güven ortamının yeniden oluşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Özersay ayrıca, yazılım, siber güvenlik ve teknoloji alanlarında yatırımları teşvik edecek bir Teknoloji Serbest Bölgesi oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

“Bedelli askerlik vaadi seçim yatırımıdır”

Programda gündemdeki bedelli askerlik tartışmalarını da değerlendiren Özersay, Başbakan Ünal Üstel’in bu konudaki açıklamalarını sert sözlerle eleştirdi.

Özersay, Üstel’in bedelli askerlik vaadini gerçekçi bulmadığını belirterek, “Bu söylenen bir seçim vaadi değil seçim yalandır” dedi.

Askerlik konusunda yapılacak düzenlemelerin güvenlik ihtiyaçları ve askeri yetkililerin görüşleri dikkate alınarak hazırlanması gerektiğini söyleyen Özersay, gençlerin karşılaştığı sorunlara yönelik uygulanabilir kolaylıkların hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Özersay, askerlik görevini tamamlamamış gençlerin Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarına katılabilmesine olanak sağlayacak bir düzenlemenin yapılabileceğini de belirtti.

“Halkın Partisi uzun ömürlü hükümetler kuracak”

Programın sonunda seçmenlere seslenen Özersay, Halkın Partisi’nin geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkardığını ve yeni dönemde istikrarlı hükümetler kurmayı hedeflediğini belirtti.

Partisinin temel hedefinin temiz siyaset, adalet, fırsat eşitliği ve hukukun üstünlüğü olduğunu ifade eden Özersay, “Bu ülkenin tek çıkış yolu temiz siyasettir, ilkeli siyasettir” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin yeniden halkın desteğini talep ettiğini belirterek, “Halkın Partisi gibi bir partinin ikinci bir şansı kesinlikle hak ettiğini düşünüyorum. Ama takdir sizindir” ifadelerini kullandı.