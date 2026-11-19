SOS Çocukköyü Derneği, çocukların haklarının kağıt üzerinde kalmaması gerektiğini belirterek, “Çocuk haklarını güvence altına alan bütünlüklü bir sistem hemen kurulmalı” ifadelerini kullandı.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü sebebiyle mesaj yayımlayan dernek, her çocuğun, yaşama, eğitim, sağlık, korunma, gelişme ve katılım hakkına sahip olduğunu vurgulayarak, şiddetten, ihmalden, istismardan ve ayrımcılıktan uzak, güvenli bir ortamda büyümek; kendisini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olmanın da her çocuğun temel hakkı olduğuna dikkat çekti.

Çocuk haklarının yalnızca yasal metinlerde tanınmasının yeterli olmadığını, bu hakların her çocuğun yaşamında karşılık bulması gerektiğini belirten dernek, ülkede bütünlüklü bir çocuk hakları ve koruma sistemi kurulması çağrısında bulundu.

Çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin uluslararası çocuk hakları standartlarıyla uyumlu hale getirilmesini ve çocuk tanımının 18 yaş altındaki herkesi kapsamasını önemsediklerini kaydeden dernek, “Çocuğun yüksek yararının alınan tüm kararlarda öncelik olması, çocukların görüşlerinin dinlenmesi, eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit erişebilmeleri ve hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamaları gerekiyor. Çünkü her çocuk, koşulları ne olursa olsun aynı haklara sahiptir.” ifadelerini kullandı.

SOS Çocukköyü Derneği, ülkedeki çocuk hakları ihlallerini, ihmal, istismar vakalarını ve çocukların korunma ihtiyaçlarını ortaya koyan güncel, kapsamlı ve düzenli bir istatistiki veri sisteminin bulunmamasının ciddi bir risk oluşturduğunu belirtti.

Çocuklara ilişkin düzenli veri toplanmasını, Çocuk İzlem Merkezleri'nin (ÇİM) fiilen hayata geçmesini isteyen dernek, okullarda “Çocuk Koruma Politikaları”nın uygulamaya alınarak yaygınlaşmasını ve Sosyal Hizmetler Dairesi'nin güçlendirilmesini talep etti.

SOS Çocukköyü Derneği, ülkede tek olan “Aile Güçlendirme Programı” aracılığıyla, aile bakımını kaybetme riski yaşayan ailelere sistemli destek sunduğunu ifade ederek programın, ebeveynlerin potansiyellerini güçlendirerek çocukların biyolojik ailelerinin yanında bakılmaya devam etmesini ve aile bütünlüğünün korunmasını hedeflediğini vurguladı.

2022 Çocuk Hakları Çalıştayı sonucunda hazırlanan Ulusal Eylem Planı'nın bir an önce hayata geçirilmesini talep eden dernek, çocukların ailelerinden ayrılmasını önleyici sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ve aile bakımından yoksun kalan çocuklar için hak temelli, nitelikli alternatif bakım hizmetlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.