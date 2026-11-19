Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, AKSA’ya ait eski santrallerin Kalecik'e taşınması, kurulması ve işletmeye alınmasına yönelik bütün işlemlerin derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Tuğcu, Bangladeş'te ekonomik ömrünü tamamladığı gerekçesiyle yaklaşık iki yıl önce devre dışı bırakılan eski üretim santrallerini satın alan AKSA’nın, söz konusu makineleri Bakanlar Kurulu’nun kapasite artırımı kararından yaklaşık iki ay önce ülkemize sevk ettiğinin ortaya çıktığını belirtti. Tuğcu, 2025 yılında devre dışı bırakılan makinelerin Ocak 2026’da sevkiyata hazırlandığını ve 13 Ağustos 2026’da Bangladeş’ten yola çıkarıldığını kaydetti.

Tuğcu, Bakanlar Kurulu’nun AKSA’ya “sıcak yedek” olarak iki ek ünitenin kurulmasına ilişkin kararının seçim yasaklarının başlamasından bir gün önce, 5 Ekim 2026 tarihinde aldığını söyledi.

Kalecik III Sözleşmesi'nin tarafı ve imzacısının hükümet değil, doğrudan KIB-TEK olduğunu dile getiren Tuğcu, “Dolayısıyla KIB-TEK'ten herhangi bir önerge gelmeden Bakanlar Kurulu'nun bu sözleşmeye dayanarak kapasite artırımı kararı alması hukuken mümkün değildir” dedi.

“KIB-TEK'in ihtiyacı kendi üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımlardır”

“Bakanlar Kurulu, 5 Ekim tarihli kararı hangi hukuki yetkiye dayanarak almıştır? KIB-TEK tarafından Bakanlar Kurulu'na kapasite artırımı konusunda bir önerge sunulmuş mudur? Böyle bir önerge varsa, altında kimin veya kimlerin imzası bulunmaktadır?” diyen Tuğcu, bu soruların yanıtları ile varsa ilgili önergenin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

KIB-TEK’in taraf olduğu bir sözleşmeye ilişkin kararların, kurumun iradesi ve yasal yetkileri göz ardı edilerek alınmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Tuğcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üstelik Kalecik III Sözleşmesi'nin ‘sıcak yedek’ amacıyla yeni santral kurulmasına yetki vermediği de ortadadır. AKSA anlaşmalarının hukuka uygunluğu halihazırda dava konusuyken, son kapasite artırımı kararına ilişkin de yargı süreci başlatıldığı, Makine Mühendisleri Odası tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Hükümeti, Bakanlar Kurulu kararının hukuki dayanağını ve kararın alınmasında KIB-TEK'in rolünü açıklamaya çağırıyoruz.”

Tuğcu, başta ana muhalefet olmak üzere iktidara talip olan bütün siyasi partilerin “Kalecik III Sözleşmesi, AKSA'ya verilen yeni kapasite izni ve KIB-TEK'in üretim kapasitesinin güçlendirilmesi” konusunda ne yapacaklarını ortaya koymalarını beklediklerini belirtti.

“Enerji geleceğimiz, bir özel şirketin önceden yaptığı planlara göre şekillendirilemez” diyen Tuğcu, KIB-TEK'in ihtiyacının AKSA'ya yeni imtiyazlar değil, kendi üretim kapasitesini güçlendirecek yatırımlar olduğunu belirtti.