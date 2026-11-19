10 kiloluk ev tipi tüp gazın fiyatına zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, daha önce 900 TL olan 10 kiloluk tüp gazın satış fiyatı 1070 TL’ye yükseldi.

Yapılan zam Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni fiyat tarifesi bugünden itibaren geçerli olacak.