Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Redif Ekinci, 6 Aralık seçimleri öncesinde partisinin hükümetin oluşumunda belirleyici rol oynayacağını belirterek, “Bizim yaptığımız tüm kamuoyu yoklamaları, TDP'nin içerisinde olmadığı bir hükümet yapısının mümkün olmadığını gösteriyor” dedi. Ekinci, teknokrat kabine, liyakat, yolsuzlukla mücadele ve gençlere yönelik alternatif askerlik modeli konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

TDP Genel Sekreteri Redif Ekinci, Özgür Gazete'de Ali Kişmir'in konuğu olduğu programda, 6 Aralık seçimlerini, olası hükümet modellerini ve partisinin seçim vaatlerini değerlendirdi.

Toplumun mevcut siyasi anlayıştan yorulduğunu belirten Ekinci, TDP'nin yeniden Meclis'e güçlü şekilde dönmesi yönünde ciddi bir beklenti bulunduğunu söyledi.

“Güçlü ve istikrarlı bir hükümete ihtiyaç var”

CTP'nin tek başına iktidar hedefini değerlendiren Ekinci, toplumun beklentisinin geniş tabanlı, güçlü ve istikrarlı bir hükümet olduğunu belirtti.

“Toplumun ihtiyacı, birbirini hükümetten çekilmekle tehdit eden ortaklar değil, zor kararları birlikte alabilecek güçlü bir hükümet yapısıdır” diyen Ekinci, tek parti iktidarının mevcut anketlerde mümkün görünmediğini söyledi.

TDP'nin hükümetin oluşumunda belirleyici rol oynayacağını ifade eden Ekinci, partisinin temel ilkelerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

“Kamuya alımlar yalnızca sınavla yapılacak”

TDP'nin “40 Söz 50 İmza” başlıklı seçim taahhütnamesini anlatan Ekinci, hükümet ortaklığı için belirledikleri temel ilkelerden taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Kamu istihdamında liyakatin esas alınacağını kaydeden Ekinci, “Kamuya alımlar yalnızca sınavla ve puanla yapılacak. Parti örgütleri üzerinden istihdam dönemi sona ermeli” dedi.

Tüm kamu ihalelerinin elektronik ortamda, tekliflerin ve karar gerekçelerinin görülebileceği şeffaf bir sistemle yapılmasını hedeflediklerini açıklayan Ekinci, 50 milletvekili adayının kürsü dokunulmazlığı dışındaki dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik taahhütname imzaladığını hatırlattı.

“Bu ülkenin teknokrat kabineye ihtiyacı var”

Ülkenin temel sorunlarını vizyonsuzluk, sistemsizlik ve toplumsal yozlaşma olarak sıralayan Ekinci, siyasi kaygılardan uzak, alanında uzman kişilerden oluşan bir teknokrat kabine kurulması gerektiğini söyledi.

Ekinci, “Ulaştırmanın başına ilahiyatçıyı, Maliye'nin başına doktoru koyduğumuzda neler yaşandığını gördük. Bu ülkenin ihtiyacı, işini bilen insanların görev aldığı bir yönetimdir” ifadelerini kullandı.

“Nüfus sayımı ve Genel Sağlık Sigortası önceliğimiz”

TDP'nin ilk 90 gün içerisinde Nüfus ve Kapasite Planlama Kurulu oluşturmayı hedeflediğini belirten Ekinci, bu kurul aracılığıyla bir yıl içerisinde nüfus sayımının tamamlanabileceğini söyledi.

Genel sağlık sigortasının da öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu kaydeden Ekinci, bağımsız bir İstatistik Kurumu, yolsuzlukla mücadele komisyonu ve siyasilerin mal varlıklarının kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılmasını istediklerini belirtti.

Ekinci ayrıca 2030 yılına kadar 500 kamu hizmetinin dijitalleştirilmesini hedeflediklerini açıkladı.

“Parası olan değil, üreten genç kazanmalı”

UBP'nin bedelli askerlik vaadini de değerlendiren Ekinci, mevcut yaklaşımın fırsat eşitsizliğini artırabileceğini söyledi.

TDP'nin gençlerin yeteneklerini ve üretim kapasitelerini değerlendiren alternatif bir askerlik modeli önerdiğini belirten Ekinci, gençlerin devlet tarafından onaylanan projelerle ülke ekonomisine katkı sağlaması halinde askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılabileceğini ifade etti.

Ekinci, “Bir genç iki yıl içerisinde üretimini artırır, istihdam yaratır ve ülkesine katkı sağlarsa askerlik görevini yapmış sayılsın. Bizim önerimiz budur” dedi.

Vicdani ret hakkının da korunması gerektiğini söyleyen Ekinci, askerlik konusunda bütün önerilerin tartışılmasından yana olduklarını vurguladı.

“Çözümsüzlük Kıbrıslı Türkler için çöküştür”

Kıbrıs sorununa da değinen Ekinci, TDP'nin iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federasyon hedefinden vazgeçmeyeceğini belirtti.

Ekinci, “Çözümsüzlük en çok Kıbrıslı Türkler için bir çöküştür” diyerek çözüm iradesinin kurulacak hükümetin temel ilkelerinden biri olması gerektiğini söyledi.