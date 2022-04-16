Üretici ve yurttaş için 30 bin fidan

Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Türkmenköy istasyonunda, yoğun bir üretim döneminin ardından 30 bin fidan üreticiler ve yurttaşlar için satışa sunuldu.

Türkmenköy Araştırma İstasyonu Sorumlusu İbrahim Özmanevra, pek çok araştırma çalışmasının yanı sıra üretim için de çok çalıştıklarını belirterek, ortaya çıkan ürünün yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Kıbrıs'ın geleneksel asması verigodan sultani ve yerli siyah üzüme pek çok farklı çeşit Türkmenköy'deki istasyonda 25 TL'den satılıyor. Ayrıca, adanın tüm incir çeşitleri de üretiliyor. Narenciye ve diğer fidanlar da Türkmenköy’deki araştırma merkezinde yer alıyor.