Üreten Gençler yeniden buluştu, asırlık değerler onurlandırıldı

Gençlik Merkezi Birliği'nin düzenlediği “Üreten Gençler Buluşması 2” başladı.

Çoğunluğu gençler olmak üzere Kızılbaş Kilisesi’ndeki etkinliğe yoğun ilgi vardı.

Siyasileri ve bazı yabancı ülke temsilcileri de etkinliği ziyaret etti; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da açılışa katıldı.

161 gencin emeğiyle gerçekleşen etkinlikte sahne performansları da sergilendi.

Etkinlik bu akşam tamamlanacak.

“Üreten gençlerin kendi üretimleri ile katıldığı etkinliğin ikincisinde, 100 yılı aşkın bir süre önce üretime başlayan işletmeler de konuk olarak yer aldı.

1919’dan beri üretim yapan 102 yıllık Seheroğlu Süt Ürünleri, 1917’den bugüne üretim yapan Özerlat Kahve, 1919’dan beri 102 yıldır üreten Mamülcüoğlu, 1890’dan bugüne üretim yapan 131 yıllık Kantara Gıda, 1910’dan bugün 111 yıldır üreten Çıraklı Ltd., 1920’den beri 101 yıldır üreten Con Kahve temsilcileri etkinliğin onur konukları oldu.

“Gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve iş birliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve üreten gençlerin görünürlüğünüz artırmak” amacıyla organize edilen proje, Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştiriliyor.