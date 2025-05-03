Ünver Alibey’in Yeni Romanı “Serseri Mayın” Raflarda

Kıbrıslı eğitimci-yazar Ünver Alibey’in kaleme aldığı “Serseri Mayın” isimli roman Paris Yayınları etiketiyle okuyucuyla buluştu. Aksiyon ve bilim kurgu öğelerini harmanlayan kitapta, Londra’dan İstanbul’a uzanan nefes kesici bir hikâye anlatılıyor.



Romanın başkahramanı, “Gönülçelen” kod adlı genç bir casus, bu hikâye boyunca fütüristik icatlar, dünya dışı varlıklarla temas ve zaman yolculuğu gibi sıra dışı temalarla dikkat çekiyor.

Kitabın kurgusu, sadece macera severleri değil, bilimkurgu tutkunlarını da cezbetmeye aday görünüyor.



Türkiye ile eş zamanlı olarak İtalya’da da yayımlanan romanın İngilizce çevirisinin ise yıl sonunda raflarda yer alacağı açıklandı. “Serseri Mayın” romanı Işık Kitabevi’nden temin edilebiliyor.