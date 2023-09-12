Üniversite öğrencileri hintkeneviri ve kokainle yakalandı

Gönyeli’de 200 gram hintkeneviri ve bir gram kokainle yakalanan 4 üniversite öğrencisi Ürdünlü 3 zanlı ile Suriyeli zanlı O. H. İ. mahkemeye çıkarılarak,3 gün tutukluluk kararı verildi.

Mahkemeye bilgi veren polis memuru Cemal Ramiz, 11 Eylül 2023 tarihinde B. G. N. A.’in tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve aynı gün zanlıların Gönyeli’de bulunan evlerinde arama yapıldığını kaydetti.

Zanlı ile aynı evde bulunan diğer iki zanlının arama yapmalarına engel olmak istediklerini, bu nedenle makul kuvvet kullanılarak, tutuklandıklarını açıkladı.

200 gr hintkeneviri,1 gr kokain bulundu

Polis, evde yapılan aramada 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, bir gram kokain, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk elektronik terazi bulunduğunu kaydetti.

Ayrıca üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 20 TL ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen toplam 8 bin 300 TL paranın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru, yapılan soruşturmada B. G. N. A. ile Z. M. S. A. S.’nın aynı evde, A. A. A. S. ve O. H. İ.’nin ise birlikte başka bir adreste yaşadıklarını belirlediğini ve onların da evinde arama yapıldığını kanunsuz bir şeye rastlanmadığını belirtti.

Uyuşturucuyu 9 bin TL’ye sattılar

Polis memuru, yapılan soruşturmada 3 zanlının Gazimağusa’ya giderek, 224 gram hintkeneviri ve bir gram kokain aldıklarını bir kısmını birlikte içtiklerini zanlı B. G. N. A.’nin da uyuşturucunun 20 gramını 9 bin TL’ye bir şahsa sattığını tespit ettiklerini açıkladı.

2 zanlının suçunu kabul ettiğini aktaran polis, aranan şahıslar, kayıp emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.