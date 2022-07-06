United Medya’ya 2 ödül

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) tarafından basın ve ifade özgürlüğünü vurgulamak amacıyla 2001 yılından bu yana verdiği Kutlu Adalı Basın Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu.

YENİDÜZEN Gazetesi’nden Murat Obenler Basın Emekçisi, Kanal Sim’den Cemre Atabey ise Genç Basın Çalışanı ödülünü aldı.

Basın-Sen Örgütlenme Sekreteri Növber Gürtay yaptığı yazılı açıklamada ödül alacak basın emekçilerinin Basın-Sen, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği, Kutlu Adalı Vakfı’ndan İlkay Adalı ile Hakan Çakmak’ın eşi İlknur Çakmak’ın katılımı ve Basın-Sen Genel Sekreteri Serkan Soyalan’ın başkanlığında bir araya gelen jüri tarafından belirlendiğini dile getirdi.

Gürtay, 21’inci Kutlu Adalı Basın Ödülleri’nin önümüzdeki günlerde düzenlenecek gecede sahiplerini bulacağını kaydetti.

Bu yıl Kutlu Adalı Onur Ödülü’ne hukukçu Tacan Reynar, Basın-Sen Özel Ödülü’ne Doğuş Özokutan -Vasfi Çiftçioğlu, Hakan Çakmak Özel Ödülü’ne ise Argasdi’nin layık görüldüğünü söyleyen Gürtay, ödül alan isimleri şöyle sıraladı:

GENÇ BASIN ÇALIŞANLARI ÖDÜLÜ:

Sonay Orbay (BRTK), Nazire Büyükoğlu ( Mesarya Ajans), Cemre Atabey (Kanal Sim), Kadir Sidal (Özgür Gazete)

EN İYİ HABER ÖDÜLÜ:

Ayşemden Akın - MÜLTECİYE DE TORPİL (Bugün Kıbrıs)

YILIN PODCASTI:

Gamze Fuat

YILIN TV YAYINCISI:

Mustafa Alkan (Kıbrıs Genç TV)

BASIN EMEKÇİSİ ÖDÜLÜ:

Murat Obenler (Yenidüzen Gazetesi), Gülten Özyakup Sezgin ( Haber Kıbrıs), Nupelda Karabuğday ( Star Kıbrıs-Ada TV), Arife Tekeli (Kıbrıs Postası), Harun Çebişli (Vatan Gazetesi)

MESLEĞE EMEK VERENLER:

Eralp Adanır (BRTK), Hurşide Baybora (TAK), Utku Karsu (Kıbrıs Gazetesi), Mehmet Moreket (Havadis Gazetesi), Serhan Gazioğlu (Yeniçağ Gazetesi)

SPOR BASIN ÖDÜLÜ:

Çağın Özılgaz (Kıbrıs Gazetesi )

SPOR BASININA HİZMET ÖDÜLÜ:

Songuç Kürşad (Haber Kıbrıs )