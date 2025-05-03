UNESCO Uluslararası Caz Günü, Lefkoşa’da da konserle kutlandı

Murat OBENLER

Dünyada 30 Nisan'da kutlanan UNESCO Uluslararası Caz Günü, Kıbrıs’ın başkenti Lefkoşa’da da müzikal bir etkinlikle kutlandı. Caz uzmanı ve caz müzik yapımcısı Akis Pharmakalides’in sunuculuğunu ve açılış konuşmasını yaptığı gecede Morfarm Big Band, Eleftheria Meydanı’nda kurulan yerde sahne alarak unutulmaz caz standartlarını seslendirdiği "Caz Standartlarının Latin Yüzü" adlı programlarını sundu. Kültür Bakan Yardımcısı Dr. Vasiliki Kassianidou’nun da hitap konuşması yaptığı gecede gerek Kıbrıslı cazseverler gerekse adada yaşayan yabancılar caz müziğinin keyfini çıkardılar.

Akis Pharmakalides konuşmasında “Bu gece, Lefkoşa, doğaçlamadan ve ifade özgürlüğünden doğan müziği onurlandırmak için dünyanın dört bir yanındaki onlarca başkentin kalp atışlarına katılıyor. Caz bize burada ve şimdi yaratmanın gücünü, kelimeler olmadan diyalog dilini ve kültürleri herhangi bir sınırın ötesinde birbirine bağlama yeteneğini öğretiyor. Kültür Bakan Yardımcılığına ve UNESCO Kıbrıs Ulusal Komisyonu'na yürekten teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu gece müziğin tadını çıkarın. Ve caz uzun yıllar daha yaşasın.” dedi

Konuşmaların ardından Morfitis Giorgos liderliğinde sahne alan Morfarm Big Band vokalde Alice Ayvazian ve Alex Economou,Trampette Elias Ioannou, Soprano Sax/flütte Nikolas Georgiou, Tenor Saxda Charis Ioannou ve Thomas Lumley, Trombonda Antreas Theocharous ve Vaggelis Drouliskos,

vurmalılarda Rodos Panayiotou, Congasda Vassilis Charalampous, Elektro bas gitarda Rodrigo Caceres ve piyanoda Morfitis Giorgos’dan oluşan kadrosuyla cazseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.