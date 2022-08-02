Alsancak’ta 31 Temmuz tarihinde, evinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 55 yaşındaki Arif Unan’ın ölüm nedeni ‘kalp krizi ve kalp yetmezliği’ olarak açıklandı.

Polis Basın Subaylığı kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Arif UNAN(E-55)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp krizi ve kalp yetmezliği” sonucu olduğunun tespit edildiğini, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.