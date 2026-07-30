“Umutluyum, sonuç istiyoruz”

Kıbrıs Türk halkının yüzde 63 oyla destek verdiği ve Tufan Erhürman tarafından ileriye taşınan çözüm ve müzakere modeli , Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul gördü. Erhürman'ın ısrarla öne çıkardığı, sonuç odaklı takvimli müzakere süreci ve somut ilerleme yöntemi bizzat adayı ziyaret eden BM Genel Sekreteri tarafından benimsendi. Bu tavır Guterres'in açıklamalarına yansıdı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, iki günlük Kıbrıs ziyareti sonrası düzenlediği basın toplantısında “sonuç odaklı bir çözüm süreci” vurgusu yaptı, sonuç odaklı bir 5+1 toplantı istediğini dile getirdi.

Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman da üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamasında, “umutlu olduğunu” söyledi, hem Kıbrıs Türk halkının hem de BM’nin “bu kez farklı olmalı” dediğini ve farklı bir yöntem denendiğini, çözüme giden yolun taşlarının doğru şekilde döşenmesi gerektiğini belirtti.

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