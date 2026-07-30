Yardım dolabındaki uyuşturucuyu almaya gelince yakalandılar

Lefkoşa'da "uyuşturucu madde (kokain) ithal, alma ve tasarruf" suçlamalarıyla tutuklanan C.Z., H.B.A. ve H.L. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran Polis Memuru Salih Öztuğ, yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguları mahkemeye sundu.

Yardım dolabının altında kokain bulundu

Polis, 29 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.55 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak'ta bulunan yardım amaçlı kıyafetlerin bırakıldığı metal dolap çevresinde şüpheli hareketler tespit ettiğini söyledi.

Bunun üzerine bölgede yapılan kontrolde, metal dolabın altına gizlenmiş şeffaf bir naylon içerisinde bulunan sigara paketi içinde, kâğıda sarılı yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini belirtti.

Pusu sonucu suçüstü yakalandılar

Polis, söz konusu maddenin bulunmasının ardından bölgede pusu görevi başlatıldığını ifade etti.

Saat 21.15 sıralarında zanlıların araçla olay yerine geldiğini belirten polis, aracın yaklaşık 5 metre ilerisinde durduğunu, arka yolcu koltuğundan inen C.Z.'nin metal dolabın altındaki uyuşturucu madde olduğuna inanılan paketi aldığı sırada görevli polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek tutuklandığını söyledi.

Araçta bulunan H.B.A. ile H.L.'nin de olay yerinde tutuklandığı kaydedildi.

"40 bin 500 TL toplayıp uyuşturucu almaya karar verdiler"

Polis, yürütülen soruşturmada H.B.A. ile H.L.'nin ortaklaşa 40 bin 500 TL temin ederek C.Z. aracılığıyla Kıbrıs’ın güneyinden kokain türü uyuşturucu madde satın almaya karar verdiklerinin tespit edildiğini aktardı.

Polis, C.Z.'nin ise polis tarafından aranan bir kişiyle irtibata geçerek söz konusu uyuşturucu maddeyi temin ettiğinin belirlendiğini ifade etti.

Ayrıca üç zanlının da işledikleri suçlarla ilgili gönüllü ifade vererek suçlamaları kabul yönünde beyanda bulunduklarını söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Polis, ele geçirilen maddenin türü ve miktarının kesin olarak belirlenebilmesi için Devlet Kimya Laboratuvarı'na gönderileceğini, muhafazada kullanılan naylon poşetler üzerinde parmak izi incelemesi yapılması amacıyla Polis Genel Müdürlüğü Kriminalistik Şubesi'ne sevk edileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında aranan bir kişinin daha bulunduğunu kaydeden polis, yürütülen tahkikatın selameti açısından zanlıların bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Bir gün tutukluluk kararı

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.