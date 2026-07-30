Gümrüğe beyan edilmemiş 1,1 milyon TL'lik ürün ele geçirildi

Lefkoşa’da meydana gelen "gümrüksüz mal tasarrufu" soruşturması kapsamında tutuklanan V.Ç., Ş.K. ve M.O. mahkemeye çıkarıldı.

İhbar üzerine denetim yapıldı

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Alperen Asena, 27 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Kaçakçılık ve Mücadele Gümrük Şube Amirliği'ne ulaşan ihbar üzerine denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Polis, Ş.K. ile M.O.'ya ait olduğu belirtilen ve V.Ç.'nin kullanımındaki buzluklu kamyonette yapılan kontrolde, gümrüğe beyan edilmediği tespit edilen toplam değeri 1 milyon 116 bin TL olan 1 ton 116 kilogram koyun kuyruk yağı, toplam değeri 14 bin TL olan 40 kilogram mercan balığı ile toplam değeri 13 bin TL olan 20 kilogram jumbo karides bulunduğunu belirtti. Söz konusu ürünlerin ve aracın emare olarak alındığını kaydetti.

Ürünler imha edildi

Polis, ele geçirilen 1 ton 116 kilogram donmuş kuyruk yağı ile 40 kilogram mercan balığı ve 20 kilogram jumbo karidesin, Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından imha edildiğini ifade etti.

Soruşturma sürüyor

Zanlıların tutuklanarak haklarında soruşturma başlatıldığını belirten polis, alınması gereken ifadeler ile incelenmesi gereken kamera görüntülerinin bulunduğunu söyleyerek zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Şevket Gazi, soruşturmanın selameti açısından zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.