"Guterres Çerçevesi temelinde hazırlık yapılmalı"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Ada’ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Avrupa Komisyonu’nun özel temsilci atadığı Rafaele Fitto’nun perşembeyi cumaya bağlayan gece (bu gece) Ada’ya gelmesi, Ulusal Konsey’in de pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Güneydeki siyasi partilerinden, Kıbrıslı Türk lider Tufan Erhürman ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis dünkü ortak görüşmesi ile Ada’daki temaslarını tamamlayan Genel Sekreter Antonio Guterres’in ziyaretiyle ilgili ilk değerlendirmeler geldi.

AKEL, DİSİ ve DİPA’dan gelen değerlendirmeleri “Yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesi Yolu Gösteriyor” başlığı altında aktaran Haravgi partilerin, yeni 5+1 formundaki gayriresmi genişletilmiş görüşmenin “yeni bir süreç egzersizi olamayacağı, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için gerçek perspektifler yaratması ve bunun için öncesinde özlü hazırlık yapılması gereğinde” birleştiğine dikkat çekti.

Habere göre AKEL, Somut bir yol haritası çıkarılması önerisini yineledi. AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Antonio Guyterres’in, uygun ön hazırlıktan sonra, sonuç hedefli 5+1 formatında yeni bir görüşme için her olanağı değerlendirme iradesinin net olduğunu söyledi. Stefanu “iki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliği olan çözüm hedefiyle yakınlaşmaların korunması, Guterres çerçevesinin değerlendirilmesi şarttır. Kıbrıs Rum tarafı bu yönde hazırlık yapmalıdır” ifadesini kullandı.

DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu açıklamasında “BM Genel Sekreteri’nin gerekli ön hazırlıktan sonra, yeni genişletilmiş görüşme düzenleme niyeti, süreci ve özlü müzakerelerin yeniden başlama perspektifini açık tutuyor” dedi. Dimitriu “İleriye doğru özlü bir adımı vurgulayabilecek gelişmeler olmamasına, 5+1 formatında genişletilmiş görüşme için tarih de belirlenmemesine rağmen halen başarılmış yakınlaşmaların sonraki adıma zemin teşkil etmesi önemlidir” diye ekledi.

DİPA ise yeni bir gayriresmi genişletilmiş toplantı düzenlenmesi niyetini “önemli” bulduğunu belirttiği açıklamasında “Öncesinde, Güvenlik Konseyi kararları, uzlaşılmış çözüm zemini ve Crans Montana’ya kadarki müzakere kazanımları zemininde yeterli ön hazırlık yapılmalı” görüşünü ortaya koydu.

“Fitto geliyor”

Haberde Avrupa Birliği’nin, Konseyi tarafından özel temsilci atanan Rafaele Fitto’nun perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı Ada’ya gelmesi, cuma günü (yarın) temaslarda bulunduktan sonra aynı gün Ada’dan ayrılmasının beklendiği bilgisi verildi.

“Ulusal Konsey’in Pazartesi toplanması bekleniyor”

Habere göre Ulusal Konsey’in Pazartesi günü Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis başkanlığında toplanması da bekleniyor. Hristodulidis’in konsey üyelerine Genel Sekreter’in ziyaretinin sonuçları ve bundan sonra atılacak adımlar konusunda bilgi vermesi, yapacağı bilgilendirmenin yeni genişletilmiş görüşme ışığı altında planlama ve görüşmeler sırasında ele alınan meseleleri de kapsaması bekleniyor.