“Bu ölümün nedeni kaza değil göz göre göre gelen ihmaldir"

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kumyalı Toprak Ürünleri Kurumu silolarında meydana gelen ve sendika üyesi Lokman Hacıhasanoğlu'nun hayatını kaybettiği olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Serdaroğlu, yaşananların bir iş kazası olarak değerlendirilemeyeceğini öne sürerek, "Bu acı olay bir iş kazası değil, göz göre göre gelen ihmalin sonucudur" ifadelerini kullandı.

Siloların uzun yıllardır bakım ve onarım ihtiyacının bilindiğini belirten Serdaroğlu, sendika olarak ilgili kurum yöneticilerini defalarca yazılı şekilde uyardıklarını, teknik raporlarla risklerin ortaya konulduğunu ve bakım çalışmaları için fiyat teklifleri alınmasına rağmen maliyet gerekçesiyle gerekli adımların atılmadığını söyledi.

En son Temmuz 2025'te yazılı uyarıda bulunduklarını ifade eden Serdaroğlu, buna rağmen herhangi bir somut çalışma yapılmadığını belirterek, "Hiçbir maliyet, hiçbir bütçe hesabı, hiçbir bürokratik gerekçe bir insanın hayatından daha değerli değildir" dedi.

Yaşanan ölümün kader olmadığını vurgulayan Serdaroğlu, "Bugün Lokman kardeşimiz aramızda değilse bunun nedeni kader değildir. Bunun nedeni, yıllardır görmezden gelinen ihmaller zinciridir" ifadelerini kullandı.

Sorumluların ortaya çıkarılması gerektiğini vurgulayan Serdaroğlu, "Bu ihmalin hesabını kim verecek? Yine bir emekçi mi günah keçisi ilan edilecek, yoksa gerçek sorumlular ortaya çıkacak mı?" sorularını yöneltti.

Kamu-İş olarak olayın üzerinin örtülmesine izin vermeyeceklerini belirten Serdaroğlu, tüm hukuki süreçleri sonuna kadar takip edeceklerini, hazırlanacak teknik raporları yakından izleyeceklerini ve sorumluların yargı önüne çıkarılması için mücadele edeceklerini söyledi.

Serdaroğlu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimarlar Odası tarafından hazırlanacak teknik raporun bağımsız ve bilimsel gerçekleri ortaya koyacağına inandıklarını da ifade etti.

Açıklamasında hükümetin sessizliğini de eleştiren Serdaroğlu, başta Tarım Bakanı olmak üzere Toprak Ürünleri Kurumu yönetiminin kamuoyuna hesap vermesi gerektiğini savundu. Serdaroğlu, gerekli bakımın neden yapılmadığı, kaynak ayrılmamasının sorumlusunun kim olduğu ve risk bilinmesine rağmen çalışanların neden o ortamda çalıştırılmaya devam edildiğine ilişkin soruların yanıtlanmasını istedi.

Serdaroğlu, açıklamasını "Lokman kardeşimizi ihmaller öldürdü. Bu olay unutulmayacak, unutturulmayacaktır" sözleriyle tamamlarken, Kamu-İş'in üyelerinin haklarını savunmayı sürdüreceğini belirterek, "Sorumlular görevlerini yapsın; yapamıyorlarsa o koltukları derhal bıraksınlar" çağrısında bulundu.