FODER, Eskişehir'de “Fotoğraf Gezisi” etkinliği düzenledi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER), Eskişehir’de “Fotoğraf Gezisi” düzenledi.

FODER’den verilen bilgiye göre, 22-26 Temmuz tarihleri arasında, FODER üyesi 15 kişilik ekiple düzenlenen gezi kapsamında, Odunpazarı; Frig Vadisi; Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı ile Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi gibi Eskişehir’in tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri fotoğraflandı.

Gezi süresince fotoğraf sanatçısı ve eğitmen Okan Yılmaz, uygulamalı saha çalışmalarıyla katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı .

FODER'den yapılan açıklamada, fotoğraf gezilerinin yalnızca teknik bilgi ve deneyimi geliştiren etkinlikler olmadığı, aynı zamanda üyeler arasındaki dayanışmayı güçlendiren, farklı kültürleri tanıma olanağı sağlayan ve fotoğraf aracılığıyla ortak üretimi teşvik eden önemli organizasyonlar olduğu belirtildi.

Eskişehir Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Sinan Bağ, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerine teşekkür edilen açıklamada, derneğin yurt içi ve yurt dışında fotoğraf gezileri, eğitim programları ve ortak projelerin devam edeceği ifade edildi.