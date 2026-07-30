İSG-BİR heyeti KTMMOB’yi ziyaret etti

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İSG-BİR) heyeti, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni (KTMMOB) ziyaret ederek, iki örgüt arasında iş birliği olanakları ve çalışma yaşamında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulundu.

KTMMOB’den verilen bilgiye göre, görüşmeye, KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik ile birliğe bağlı Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Halil Erensu katıldı. İSG-BİR heyetinde ise Başkan Nidai Kordal, Sekreter Safiye Yağlı İlgililer, Sayman Zeliş Demirkıran ve Yönetim Kurulu Üyesi Baran Yusuf Özlü yer aldı.

Görüşmede, iş sağlığı ve güvenliği alanında yaşanan güncel gelişmeler, çalışma hayatında güvenlik kültürünün yaygınlaştırılması, meslek örgütlerinin bu konudaki sorumlulukları ve toplum yararına yürütülebilecek ortak çalışmalar ele alındı. Ayrıca, her iki örgütte göreve gelen yeni yönetimlerin mevcut iş birliğini sürdürmesi ve geliştirmesi konusunda görüş birliğine varılırken, “Binaların Yangından Korunmasına Dair Usul ve Esaslar Tüzüğü” ile bu kapsamda devam eden eğitim faaliyetleri de değerlendirildi.

KTMMOB Genel Başkanı Görkem Çelik, mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığının iş sağlığı ve güvenliğiyle doğrudan ilişkili olduğuna dikkati çekerek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğini önemsediklerini ifade etti. Çelik, toplumun güvenli, sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarına kavuşması için meslek örgütleri arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.