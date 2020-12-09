Kemal Saraçoğlu Vakfı, yeni yıla özel iki farklı boyutta “Yılbaşı Umut Kartları” satışa sundu.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, iki farklı boyutta tasarlanan kartların büyük boyu 25 TL, küçük boyu ise 5 TL’den satılacak. Büyük boy kartlar Eda Enver Eczanesi ve nesdersan.com online alışveriş sitesinden, küçük boy kartlara ise Arden Living ve Caramel’den temin edilebilecek.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın kurulduğu günden itibaren kanser sürecindeki çocuk ve ailelerine destek vermek için yaptığı maddi-manevi tüm faaliyetleri halktan gelen bağışlarla sürdürebilmekte olduğu kaydedildi.

Her yıl en az bir yeni ürünü satışa sunarak gelir elde etmeyi amaçlayan vakfın, geçen yıllarda, yılbaşı öncesi özel tasarımlı bez çantalar, kupa bardaklar, termoslar, maskeler, A5 boyutunda defterler ve kurdele uçlu bileziklerini satışa sunduğu ve satışın devam ettiği belirtildi.

Vakfın satışa sunduğu tüm ürünlerle ile ilgili daha fazla bilgi için +90 (392) 227 0616-17 ve +90 (542) 850 8700 numaralı telefonlardan ve vakfın sosyal medya hesaplarından vakıf yetkililerine ulaşabileceği veya Atatürk Caddesi, No: 20 Lefkoşa Mahkemeler karşısında bulunan vakıf binasından temin edilebileceği belirtildi.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN İRAN'A NÜKLEER PROGRAMINA İLİŞKİN ENDİŞELERİ GİDERME ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler, 9 Aralık 20 (T.A.K): Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İran'a nükleer ve balistik füze programlarına ilişkin endişeleri giderme ve 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın uygulanmasına dönme çağrısında bulundu.

Guterres, BM Güvenlik Konseyine sunduğu raporda, 2018'de ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesi, Tahran'a yeniden yaptırımlar uygulaması, ayrıca İran'ın 2019'da anlaşmadaki sınırları ihlal etmeye yönelik kararından duyduğu üzüntüyü belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, 2015'te İran ve küresel güçler arasında yapılan nükleer anlaşmayı onaylayan Konsey kararının uygulanmasının "uluslararası toplum tarafından çok taraflılığın, diplomasi ve diyaloğun etkinliğinin bir kanıtı ve nükleer silahların yayılmasını önlemede bir başarı olarak görüldüğünü" ifade ederek, İran'ın nükleer anlaşmayı "tam olarak uygulaması" gerektiğine dikkati çekti.

Guterres'in sunduğu raporun 22 Aralık'ta Güvenlik Konseyinde ele alınması bekleniyor.

Almanya, Fransa ve İngiltere, yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın Natanz kentindeki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklamasını son derece endişe verici olarak nitelendirmişti.

Açıklamada, İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmayı sürdürmek için yorulmadan çalıştıkları belirtilerek, "İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisinde üç ilave kademeli gelişmiş santrifüj kurmayı planladığını açıklaması, KOEP'i ihlal ediyor ve son derece endişe verici." ifadeleri yer almıştı.