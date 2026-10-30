Ailelerin adalet arayışı sürüyor

Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının üzerinden tam 2 ay geçti. Ailelerin yası dinmezken, adalet arayışı ise sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

Zanlıların mahkemeye getirilmesini bekleyen kayıp yakınları ve destekçileri, Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya geldi.

Kayıp yakınlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyan yaslı aileler, adalet taleplerini bir kez daha yineledi.