Ailelerin adalet arayışı sürüyor
Filo Jet faciasının üzerinden 2 ay geçerken, soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak. Kayıp yakınları ve destekçileri, Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya gelerek adalet taleplerini yineledi.
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Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasının üzerinden tam 2 ay geçti. Ailelerin yası dinmezken, adalet arayışı ise sürüyor.
Soruşturma kapsamında tutuklanan 9 zanlı, bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.
Zanlıların mahkemeye getirilmesini bekleyen kayıp yakınları ve destekçileri, Girne Kaza Mahkemesi önünde bir araya geldi.
Kayıp yakınlarının fotoğraflarını ellerinde taşıyan yaslı aileler, adalet taleplerini bir kez daha yineledi.
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Etiketler : mahkeme, Aileler, Adalet talebi, filo jet