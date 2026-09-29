Ulutekin yeniden Diş Tabipleri Odası Başkanı

Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası başkanlığına yeniden Dt. Turhan Ulutekin seçildi.

Oda’dan verilen bilgiye göre, gerçekleştirilen 12’nci Olağan Genel Kurul’da başkanlığa yeniden seçilen Ulutekin’in yanı sıra yönetim kuruluna seçilen diş hekimleri, dün yapılan toplantıda görev dağılımı gerçekleştirdi.

Buna göre, Dr. Dt. Pedram Attar As Başkan, Dr. Dt. Ceren Melahat Dönmezer Birand Genel Sekreter, Dr. Dt. İsmet Ersalıcı Mali Sekreter, Dt. Tufan Vudalı İletişim Sorumlusu, Dr. Dt. Mustafa Hacılar Eğitim Sekreteri ve Dr. Dt. Şifa Atabek Sosyal İşler Sorumlusu olarak görev aldı.