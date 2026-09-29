Dijital Dönüşüm Forumu 2026 KTSO’da yapıldı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), MSDS Consultancy ve Idenfit iş birliğinde KKTC Dijital Dönüşüm Forumu 2026 yapıldı.

KTSO’dan yapılan açıklamaya göre, forumda yapay zekanın meslekler ve insan kaynakları üzerindeki etkileri ile KKTC’nin dijital dönüşüme ne kadar hazır olduğu ele alındı.

KTSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen forumda, değişen meslekler, yetkinlikler, geleceğin iş gücü ve insan kaynakları süreçlerinde dijital dönüşüm değerlendirildi; teknolojik dönüşümün teknik altyapıyla sınırlı olmadığı, insan kaynağının yeni çalışma düzenine uyumunun önem taşıdığı vurgulandı.

Forumda, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Amca ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ezgi Deniz ana konuşmacı olarak yer aldı.

Mutlu Soykurt’un moderatörlüğünü yaptığı forumun panel bölümüne ise Büyümeden Sorumlu Yönetici (CGO) ve Idenfit İnsan Kaynakları Uzmanı Ayşegül Topçu, İnsan Kaynakları ve Yetenek Yönetimi Uzmanı İlkin Çelikli, Strateji ve İnsan Odaklı Dönüşüm Danışmanı Yeşim Özenirler Alagöz katıldı.

Panel sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.