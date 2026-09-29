Girne Belediyesi’nin 2026 Yeni Dönem Kurs kayıtları başladı

Girne Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme ve Sosyal Yaşam Merkezi, 2026 yeni dönem kapsamında farklı yaş gruplarına yönelik altı farklı kurs ve atölye düzenleniyor.

Belediyeden verilen bilgiye göre, kurslara kayıt ve bilgi için 539 112 63 63 veya 0533 879 42 42’nolu telefonlara ulaşılabilir.

Girne belediyesinin düzenleyeceği kurslar şöyle;

Türkçe kursları, Murat Moyan eğitmenliğindeki kurslar 7–15 yaş grubu 13 Ekim’de, 16 yaş ve üzeri grup ise 12 Ekim’de başlayacak. Kurslar Kent Evi’nde (Zeytinlik) gerçekleştirilecek. Ücret 7.500 TL (12 hafta).

Yaratıcı Sanat Atölyeleri; Nevin Halis eğitmenliğinde 5–9 ve 10–13 yaş gruplarına yönelik atölye Ekim ayında Oda Tiyatrosu’nda başlayacak. Ücret 4.000 TL.

Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Oyun Atölyesi

2–4 yaş grubuna yönelik program ekim ayında başlayacak. Cuma, cumartesi veya pazar seçenekleri bulunan atölyenin ücreti 4.000 TL.

Seramik Torna Atölyesi

9–13 yaş grubuna yönelik kurs 4 Ekim’de başlayacak. Pazar günleri 15.30–17.00 saatleri arasında Oda Tiyatrosu’nda yapılacak. Ücret 4.000 TL.

Koza

Meltem Çelikeri eğitmenliğindeki kurs 6 Ekim’de başlayacak. Salı günleri 14.00–16.00 saatleri arasında Kent Evi’nde gerçekleştirilecek. Ücret 1.500 TL.