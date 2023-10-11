Uluslararası Para Fonu, Kıbrıs ekonomisinin bu yılki büyüme oranını %2,5'ten %2,2'ye revize etti

Uluslararası Para Fonu, Kıbrıs (güney) ekonomisinin bu yılki büyüme oranını çok az düşürerek, %2,5'ten %2,2'ye revize etti.

Uluslararası Para Fonu, 2024 yılı için önceki tahmindeki %2,8'e kıyasla %2,7 oranında büyüme öngörüyor.

Uluslararası Örgüt, dünya ekonomisine ilişkin ilk altı aylık değerlendirmesinde, 2023 yılının son çeyreğinde Kıbrıs ekonomisinin %1,8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Diğer yandan, bu yıl için enflasyonist baskıların daha önceki tahmin olan %3,9'dan %3,5'e düşeceğini öngörüyor. 2024 yılı için enflasyonun daha da büyük bir düşüş kaydederek %2,4'e gerilemesi bekleniyor.

Bu rakamlar, Avrupa Merkez Bankası'nın %2'nin altındaki enflasyon hedefine yakın.

Kıbrıs'ta işsizlik oranının 2023 yılı için %6,7 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl bu oranın %6,4'e düşmesi bekleniyor.

Uluslararası Para Fonu, Euro Bölgesi'nde ise bu yıl için %0,7, 2024 yılı için ise %1,2 büyüme öngörüyor. Ayrıca 2023 yılı için enflasyonun %5,6'ya düşmesini, gelecek yıl ise enflasyonist baskıların daha da hafifleyerek %3,3'e gerilemesini bekliyor.