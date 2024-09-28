Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Hüseyin Altan Jazz Manouche Project Konseri ile devam edecek

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin, Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22.sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 30 Eylül Pazartesi akşamı Hüseyin Altan Jazz Manouche Project Konseri ile devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı’ nda pazartesi akşamı saat 20.30’ da yer alacak Hüseyin Altan Jazz Manouche Project Konseri’ nde Kıbrıs’ın kuzeyindeki önemli müzisyenleri ve Türkiye’ den bu proje için gelecek olan müzisyenler; Hüseyin Altan (guitar & vocal), Kadir Evre (guitar), Erhan Erbelger (guitar), Volkan Topakoğlu (double bass), Uğur Güçlü (drums), Ersen Sururi. (viola,) Cahit Kutrafalı (electric bass), Atakan Sarı (piano) ve Erkan Erzurumlu (guitar) Gipsy Jazz müziğinin en güzel örneklerini yorumlayacak.

Konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com’dan ulaşılabilecek.

Kıbrıs, Türkiye, Rusya, Ukrayna, Belarus, Amerika, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, İsviçre, Polonya, Tataristan ve Azerbaycan'dan sanatçıların yer alacağı 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali' nin programı şöyle:

“30 Eylül Hüseyin Altan Jazz Manouche Project; 2 Ekim Arman Ratip Piyano Resitali; 5 Ekim Tatiana Stupak Piyano Resitali; 7 Ekim Nihat Ağdaç-Thomas Isaac-Emil Duncumb Trio; 10 Ekim Soprano Burcu Uyar & Tenor Massimiliano Pisapia, Achille Lampo, Piyano; 12 Ekim Rauf Kasımov Piyano Resitali; 14 Ekim Lelya Bayramoğulları & Tutu Aydınoğlu Flüt - Piyano Resitali; 16 Ekim 3 Basses Konseri; 18 Ekim KKTC CSO Konseri; 22 Ekim Mağusa Kent Orkestrası & Burcu Durmaz; 24 Ekim Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian; 31 Ekim Fazıl Say Piyano Resitali ; 1 Kasım Ian Maksin & Taliya Hafız; 4 Kasım Magnetic Faces Trio; 7 Kasım 3 Tenor Konseri ; 9 Kasım Genç Piyanistler Resitali; 13 Kasım Anastasiia Andrievskaya Piyano Resitali; 16 Kasım LBO & Erkan Dağlı-Katie Economidou Konseri.”