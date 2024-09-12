Uluslararası heyecan 25 Eylül’de başlayacak

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl kesintisiz olarak düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22.sini gerçekleştireceği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 25 Eylül’de başlıyor.

Bu Festivalde dünyanın ünlü virtüözleri ve ülkemizin en önemli sanatçıları Bellapais Manastırı'nın büyüleyici ortamında sahne alarak Barok'tan Rock'a, Klasik'ten Caz'a, Romantik'ten Avangart'a, Opera'dan Senfoni'ye, Halk Müziği’nden Etnik müziğe uzanan evrensel bir köprü kuracaklar.

Tüm konserlerin biletlerine Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com dan ulaşılabilecek.