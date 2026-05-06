Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, 25. Yılını dünyadan 20 önemli müzisyenin katılımıyla yapılacak 7 unutulmaz konserle kutlayacak

Bu yıl 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında 25. kez yapılacak Uluslararası Pharos Oda Müziği Festivali, Frank mimarisinin dikkat çekici bir örneği ve UNESCO Dünya Mirası alanı olan, atmosferik bir oda müziği salonuna dönüştürülmüş Kouklia'da yer alan Royal Manor House (Kraliyet Malikanesi) alanında altı oda konseri için dünyanın önde gelen yirmi virtüözünü ağırlayacak. Festival, 6 Haziran'da, Delikipos çam ormanının yakınındaki 800 yıllık zeytin ağaçlarıyla nefes kesen antik bir koru olan Olive Grove’daki açık havada verilecek muhteşem bir orkestra konseriyle doruğa ulaşacak.

Klasik müziğin önemli sanatçıları Kıbrıs’ta olacak

Ünlü solist ve yirmi yıl boyunca Viyana Senfoni Orkestrası'nın Baş Konser Şefi olan kemancı Anton Sorokow, Cenevre, Rostropovich ve Pablo Casals Yarışmaları’nın galibi ve dünyanın önde gelen orkestraları ve festivallerini kapsayan yoğun bir uluslararası kariyere sahip günümüzün önde gelen çellistlerinden Claudio Boh????́rquez ve çağımızın en büyük icracılarından biri olarak kabul edilen efsanevi kemancı Boris Belkin, Venedik doğumlu olan, on üç yaşında Alfred Cortot Uluslararası Piyano Yarışması'nı kazanarak ün kazanan ve o zamandan beri kendi kuşağının en beğenilen piyanistlerinden biri olarak kendini kanıtlayan Pitro De Maria ve 1999'da Clara Haskil Yarışması'nı kazanarak uluslararası alanda tanınan seçkin İrlandalı piyanist Finghin Collins festivalin ayrıca ilk kez ağırlayacağı isimler arasında yer alıyor. Günümüzün önde gelen klarnetçilerinden, basın tarafından "son derece yaratıcı ve özgün bir sanatçı" olarak tanımlanan Sharon Kam, Batı-Doğu Divan Orkestrası'nın Baş Korno sanatçısı da olan heyecan verici korno sanatçısı Bean Goldscheeeder ve on yılı aşkın bir süre boyunca Avrupa'nın en önemli opera evlerinde başrollerde yer alan duygusal olarak karmaşık repertuvarların etkileyici yorumcusu olan muhteşem soprano Anush Hovhannisyan da festival sahnesinde olacaklar.

Festival daha önce ağırladığı birçok sanatçıyı da tekrardan misafir edecek. Bunlar arasında Berlin Filarmoni Orkestrası'nın muhteşem baş kemancısı Daishin Kashimoto ve on yıldan uzun bir aradan sonra, prestijli ARD Yarışması'nda dört kategoride Birincilik Ödülü kazanan ve her iki enstrümanda da eşit derecede virtüöz olan, uluslararası kariyeri otuz yılı aşkın süredir devam eden kemancı ve viyolacı Yura Lee dikkat çekiyor.

Kouklia'daki oda konserlerinin ardından Festival, Pharos Sanat Vakfı'nın Delikipos'taki açık hava mekanı Olive Grove’de düzenlenecek bir gala konseriyle sona erecek. Bu konserde kemancı Boris Belkin ve piyanist Finghin Collins, Kıbrıs Senfoni Orkestrası, Kıbrıs Gençlik Senfoni ile güçlerini birleştirecekler. Orkestra, Yiyorgos Kounturis yönetiminde performans sergiliyor.



25.Festival Sanatçı Listesi

Piyano: Finghin Collins, Pietro De Maria, Enrico Pace, Christos Fountos

Keman: Boris Belkin, Anton Sorokow, Yura Lee, Daishin Kashimoto, Elly Suh, Fabiana D’Auria

Viyola: Yura Lee, Diemut Poppen, Samuel Barsegian,

Çello: Claudio Bohórquez, Jing Zhao, Alexander Chaushian

Kontrabas: Niek de Groot

Klarnet: Sharon Kam

Fagot: Mavroudes Troullos

Korno: Ben Goldscheider

Soprano: Anush Hovhannisyan

Kıbrıs Senfoni Orkestrası, Kıbrıs Gençlik Senfoni

Şef: Yiorgos Kountouris