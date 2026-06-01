"Halkı zamlara kurban edenlerden hesap soracağız"

Kamu-İş ve Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan zamlara tepki göstererek, hükümetin vatandaşların bayram hazırlıklarıyla meşgul olduğu dönemi fırsata çevirdiğini söyledi.

Yazılı açıklama yapan Serdaroğlu, Kurban Bayramı’nın dayanışma ve paylaşma dönemi olduğunu belirterek, dar gelirli vatandaşların, çalışanların, küçük esnafın ve üreticilerin rahatlatılması gerekirken yeni zamların gündeme getirildiğini belirtti.

Özellikle elektriğe yapılan yüzde 22 oranındaki zammın kabul edilemez olduğunu ifade eden Serdaroğlu, elektriğin temel bir ihtiyaç olduğunu ve enerjiye erişimin vatandaşların en doğal haklarından biri olduğunu kaydetti. Hükümetlerin görevinin temel hizmetleri daha erişilebilir hale getirmek olduğunu belirten Serdaroğlu, mevcut uygulamaların bunun tam tersini ortaya koyduğunu ifade etti.

Yanlış enerji politikaları, plansızlık ve yönetim hatalarının maliyetinin halka yansıtıldığını iddia eden Serdaroğlu, işçilerin, emeklilerin, küçük esnafın ve üreticilerin bu sürecin yükünü taşıdığını söyledi.

Bir taraftan temel hizmetlere zam yapılırken diğer taraftan çalışanların taleplerine kaynak yetersizliği gerekçesiyle karşılık verilmediğini savunan Serdaroğlu, hayat pahalılığıyla mücadele edilmesi gerekirken yeni maliyet artışlarının yaratıldığını kaydetti.

Açıklamasında enflasyona da değinen Serdaroğlu, elektrik ve enerji fiyatlarındaki artışların üretim maliyetlerinden gıda fiyatlarına kadar birçok alanda yeni zamları beraberinde getireceğini belirtti.

Hükümetin zamları “kaçınılmaz” olarak nitelendirmesini eleştiren Serdaroğlu, uzun yıllardır ülke yönetiminde bulunanların ortaya çıkan tablonun sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Hür-İş Federasyonu olarak söz konusu zamları kabul etmediklerini vurgulayan Serdaroğlu, halkın alım gücünü olumsuz etkilediğini savunduğu uygulamalara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti. Serdaroğlu, hükümete zam politikalarından vazgeçme çağrısında bulundu.